Life is Strange: Double Exposure si mostra in un lungo video gameplay, svelati i collegamenti al primo gioco

Il filmato mostra circa 19 minuti di gioco provenienti da quello che sembrerebbe essere il prologo della nuova avventura narrativa e che serve a reintrodurre Max ai giocatori, ora più grande e matura, e due comprimari chiave, Murph e Safi , quest'ultima al centro di un mistero che scatenerà un nuovo potere della protagonista, ora in grado di viaggiare tra due linee temporali parallele.

Square Enix e gli sviluppatori di Deck Nine Games hanno pubblicato un lungo video gameplay di Life is Strange: Double Exposure , assieme a delle interviste a Hannah Telle, la doppiatrice della protagonista Max Caulfield, e a Jonathan Stauder e la narrative director Felice Kuan.

Il finale del primo Life is Strage e come i giocatori potranno importare le proprie decisioni in Double Exposure

Nell'intervista agli sviluppatori di Deck Nine apprendiamo che Double Exposure sarà rispettoso di entrambi i finali del primo gioco della serie e che quindi fondamentalmente non ce n'è uno davvero canonico.

"I giocatori che hanno giocato al primo Life is Strange ricorderanno che c'era una decisione cruciale da fare alla fine del gioco", ha detto Stauder. "Era davvero importante per Deck Nine che se avessimo fatto un'altra avventura con Max il gioco sarebbe stato rispettoso di entrambi questi finali."

"Non c'è un finale canonico, per quanto ci riguarda, del primo gioco. Deck Nine rispetta quella decisione, cone i pensieri di Max, il suo diario, gli SMS, le interazioni con i personaggi, quello che rivela del suo passato ai suoi nuovi amici, tutto riflette quella scelta finale."

Successivamente la narrative director Felice Kuan ha svelato che i giocatori potranno importare indirettamente le scelte che hanno fatto nel primo Life is Strange tramite un dialogo tra Safi e Max nelle fasi iniziali di Double Exposure.

"Safi e Max parleranno all'inizio del gioco, e Arcadia Bay salterà fuori in modo del tutto naturale. Quindi in questo dialogo i giocatori potranno fare le stesse scelte o provare una strada differente.", ha detto la Kuan.

Vi ricordiamo che Life is Strange: Double Exposure sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC dal 29 ottobre, con a seguire una versione per Nintendo Switch. Se volete saperne di più sulla nuova avventura di Max vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutto quello che sappiamo sul gioco.