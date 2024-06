L'annuncio di Gears of War: E-Day ha fatto tornare i giocatori Xbox sull'Ultimate Edition

Come abbiamo visto, Gears of War: E-Day rappresenterà un prequel rispetto alla serie, raccontando gli eventi precedenti al primo capitolo, con Marcus Fenix e Dom Santiago giovani alle prese con il Giorno dell'Emersione.

I dati sono stati raccolti da TrueAchivement, che effettuando un tracking sull'attività online in base a obiettivi sbloccati e completamento dei giochi è in grado di valutare eventuali variazioni di popolazione attiva sui vari giochi, e sembra che Gears of War: Ultimate Edition abbia avuto un incremento del 323% di giocatori attivi su console Xbox dopo l'annuncio del nuovo capitolo.

A quanto pare, l'annuncio di Gears of War: E-Day arrivato a sorpresa durante l'Xbox Games Showcase 2024 ha riacceso l'entusiasmo per la serie, con una grande quantità di giocatori che si sono riversati in questi giorni su Gears of War: Ultimate Edition .

Un ritorno alle origini

Considerando che storia a atmosfere del nuovo gioco puntano direttamente agli episodi originali, è comprensibile che il suo annuncio abbia spinto i giocatori soprattutto su Gears of War: Ultimate Edition, che ripropone una versione migliorata del primo capitolo, piuttosto che su Gears 5.

Sembra che l'effetto nostalgia abbia funzionato, insomma, portando a un risultato immediato anche per i capitoli più vecchi.

In ogni caso, un certo ritorno di fiamma c'è stato anche per Gears 5, che ha guadagnato nuove posizioni tra i giochi più giocati in base al sistema di tracciamento di TrueAchievement, dunque il richiamo c'è stato un po' per tutta la serie.

Gears of War: E-Day è stato annunciato con un trailer durante l'Xbox Games Showcase 2024, un video decisamente impressionante che ha fatto anche scaturire la discussione sulla sua natura, considerando che è costruito con gli asset del gioco di The Coalition ma non girava in tempo reale, a quanto pare.