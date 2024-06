No, il trailer di Gears of War: E-Day non girava in tempo reale: arriva la conferma ufficiale

A quanto pare il trailer di Gears of War: E-Day non girava in tempo reale come sosteneva qualcuno: si è creata un bel po' di confusione in merito al termine "in-engine", che Microsoft ha utilizzato per descrivere il video, ma la definizione corretta l'ha fornita The Coalition.

"Il trailer di Gears of War: E-Day è stato realizzato sulla base di una collaborazione fra The Coalition, Blur Studios e GNet, che lo hanno sviluppato utilizzando modelli, texture e scenari in-game per poi catturare il tutto su Unreal Engine 5. Non si trattava di un trailer catturato in tempo reale, come alcuni hanno suggerito", ha scritto un portavoce dello studio.

Dunque gli asset che abbiamo visto nel video sono quelli che effettivamente troveremo nel gioco, e da questo punto di vista le osservazioni di chi specificava non si trattasse di un semplice trailer in CG rimangono corrette. Tuttavia, allo stesso tempo, le sequenze a cui abbiamo assistito erano pre-renderizzate e non calcolate in tempo reale.