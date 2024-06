PlayStation Store, Offerte di Metà Anno: ecco i giochi PS4 e PS5 da non perdere

Da Granblue Fantasy: Relink a Cocoon, da Stray a Braid, Anniversary Edition (sorprendentemente già in promo!), passando per Like a Dragon: Infinite Wealth, The Callisto Protocol, Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons e The Outlast Trials, ecco dunque i nostri consigli per gli acquisti: potrete approfittarne fino al 4 luglio , data di chiusura delle offerte.

Le Offerte di Metà Anno segnano immancabilmente un "giro di boa" per le promozioni su PlayStation Store, introducendo spesso e volentieri riduzioni inedite per numerosi giochi PS4 e PS5, che diventano dunque disponibili per l'acquisto a fronte di sconti mai così convenienti. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere ?

Like a Dragon: Infinite Wealth

Partiamo dal 35% di sconto su Like a Dragon: Infinite Wealth, che porta il prezzo dell'ultimo capitolo della serie SEGA a 45,49€ anziché 69,99€. Il discorso è anche stavolta lo stesso: se per un qualsiasi motivo non avete acquistato l'avventura di Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu al lancio, magari perché impegnati con altre esperienze, si tratta di una riduzione che potrà senz'altro spronarvi a effettuare questo importante recupero.

Se infatti avete già giocato tutti gli episodi di Yakuza, incluso il recente Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, o magari siete partiti dalla rivoluzione in stile jRPG di Yakuza: Like a Dragon, ci sono tantissimi ottimi motivi per non perdervi questo nuovo viaggio nella follia tutta giapponese di un franchise che sul piano dei personaggi, delle storie e delle attività collaterali non ha mai deluso le aspettative.

Dicevamo di Ichiban e Kazuma, che si ritrovano in Infinite Wealth a lavorare insieme quando scoprono di avere lo stesso obiettivo: trovare una donna misteriosa che vive alle Hawaii. I motivi dei due protagonisti sono diversi, ma dovranno condividere le difficoltà che incontreranno lungo il cammino e affrontare il gruppo criminale che vuole raggiungere per primo quella stessa persona. Per quale ragione?

Ichiban e Kazuma all'attacco in Like a Dragon: Infinite Wealth

Scoprirlo implicherà investire alcune decine di ore su di una campagna estremamente ricca e sfaccettata, che ci porterà a visitare scenari inediti per la serie, cimentarci con minigame ancora più strambi del solito, sfruttare nuovamente il sistema dei mestieri per conferire ai personaggi del party capacità peculiari e divertirci con il mix di combattimenti a turni e in tempo reale che caratterizza questo capitolo.

Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di Like a Dragon: Infinite Wealth.