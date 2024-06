Nel nuovo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto affronterete uno degli starter più amati

In attesa di scorprire nuovi e succulenti dettalgi su Leggende Pokémon Z/A, proseguono i Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, con il prossimo che avrà come protagonista Sceptile, la forma evolutiva finale di Treecko, lo starder di tipo Erba dei giochi di terza generazione Rubino e Zaffiro.

L'evento sarà disponibile tra il 28 e il 30 giugno. Come da pressi, verrà riproposto poco tempo dopo, precisamente dal 5 al 7 luglio, per dare modo di prendervi parte anche a chi non è riuscito a parteciparvi la prima volta. Lo Sceptile in questione apparirà solo nei raid a 7 stelle e avrà come teratipo fisso il tipo Drago. Sarà possibile catturare un solo esemplare per file di gioco, ma è possibile affrontare nuovamente la sfida quante volte vorrete per accumulare le ricompense per il completamento.