Stray esce anche su Nintendo Switch: l'annuncio durante il Direct

Attenti naturalmente al pelo del gatto che è letale per il raffreddamento della console. Si scherza, ma non troppo.

Stray non dovrebbe avere bisogno di grandi presentazioni . I possessori di Nintendo Switch saranno felici che a breve potranno giocarci, come annunciato durante il recente Nintendo Direct, in cui ci sono state moltissime novità per la console ibrida. Quando? Ma nel periodo delle festività invernali 2024. Insomma, lo potrete trovare sotto l'albero.

Palle di pelo

Durante l'evento di Nintendo è stato mostrato un video di gameplay che rende perfettamente conto della qualità della conversione, decisamente alta considerando i limiti di Nintendo Switch. La resa visiva non sembra al pari delle versioni PlayStation, Xbox e PC, ma non c'era da dubitarne. Per il resto il filmato è incentrato sulle azioni del gatto in giro per la città, tra salti sui cornicioni, viaggi nelle fogne e quant'altro. Se non lo conoscete, dategli uno sguardo perché ne vale la pena.

Stray è un'acclamato action in terza persona pubblicato da Annapurna Interactive e sviluppato da Blue Twelve Studio. Il comunicato stampa ufficiale ci ricorda brevemente la trama: "Vesti i panni di un gatto randagio rimasto separato dalla sua famiglia e sbroglia un antico mistero per fuggire da una cybercittà caduta in rovina."

Che aggiungere? Magari possiamo ricordare che Stray ha rischiato di diventare il gioco dell'anno nel 2022, tanto per farvi capire che non stiamo parlando di un gioco qualsiasi. Per un certo tempo è stata addirittura un'esclusiva PlayStation, ma finito il periodo concordato tra l'editore e Sony, ha iniziato a uscire anche su altre piattaforme.