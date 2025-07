Plants vs. Zombies Replanted sarebbe in arrivo: spuntano data di uscita e prezzo della remaster

Se però il primo capitolo è ancora quello che più avete apprezzato tra tutti, sappiate che potreste ricevere una bella sorpresa tra non troppo: il capitolo originale di Piante contro zombi sarebbe prossimo al ritorno in formato rimasterizzato .

Plants vs. Zombies - Piante contro zombi se preferite il titolo in italiano - non è forse la saga di maggior successo di sempre, ma per Electronic Arts e PopCap Games è stato un franchise sul quale puntare ancora e ancora.

Cosa sappiamo di Plants vs. Zombies in versione remaster

La fonte delle informazioni è il sempre molto affidabile billbil-kun, che da tanti anni ci condivide dettagli precisi sui videogiochi in arrivo. Non è in realtà una novità totale, visto che il progetto era stato scoperto nella versione cinese del sito di EA, ma il leaker francese ci svela nuovi dettagli al riguardo.

Prima di tutto, pare che il nome sarà Plants vs. Zombies Replanted, con un facile gioco di parole a tema. La pubblicazione è prevista comprensibilmente us PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con data di uscita fissata al 23 ottobre 2025. Il prezzo sarebbe 19,99€, in linea con il tipo di prodotto.

Per quanto riguarda un annuncio ufficiale, secondo billbil-kun Plants vs. Zombies Replanted sarà presentato ad agosto: si tratta del mese della Gamescom e della Opening Night di Geoff Keighley, che potrebbe aver ottenuto l'esclusiva per l'annuncio. Una seconda possibilità è il Nintendo Direct che potrebbe arrivare il prossimo venerdì (il primo di agosto) secondo alcuni rumor.

In ogni caso, si tratta di rumor e, sebbene billbil-kun veramente di rado sbagli anche solo qualche dettaglio, ricordiamo di non considerare queste informazioni come ufficiali e di attendere una dichiarazione di EA. Ricordiamo che tra i giochi più recenti della serie ci sono Plants Vs. Zombies 3 e Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville