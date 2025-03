Electronic Arts lavora a un nuovo episodio di Plants Vs. Zombies?

Stando a un rumor, Electronic Arts sta lavorando a un nuovo episodio di Plants Vs. Zombies e sarebbe attualmente alla ricerca di un game director per il gioco, il terzo della serie dopo Garden Warfare e La Battaglia di Neighborville.

Non ci sono ulteriori dettagli al momento, ma l'enorme successo che il franchise creato da PopCap Games ha riscosso negli anni non poteva certamente portare alla cancellazione di questa proprietà intellettuale, che lo scorso anno è tornata anche su mobile con il soft launch di Plants Vs. Zombies 3.

Circa dieci anni or sono, le meccaniche tower defense originali della serie sono state tradotte su PC e console in un'esperienza sparatutto in terza persona che ha potuto contare sull'accattivante immaginario a base di vegetali e non-morti che ha conquistato milioni di utenti.

Probabilmente la seconda iterazione, Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville, non ha potuto contare sul medesimo riscontro ed è per questo che il franchise è finito per qualche tempo in panchina, in attesa di un'idea che potesse rilanciarlo come si deve.