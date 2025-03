The First Berserker: Khazan ha ricevuto la prima patch e ha un primo DLC gratis previsto con mese di uscita

Per quanto riguarda la patch, si tratta di un aggiornamento incentrato soprattutto su un lavoro di bilanciamento per il gioco, pubblicato oggi proprio in occasione dell'uscita ufficiale dopo i giorni di accesso anticipato, configurandosi come una sorta di patch del day one.

The First Berserker: Khazan ha ricevuto in queste ore la sua prima patch , con il team di sviluppo che nel frattempo ha anche annunciato il primo DLC gratuito che porterà nuovi contenuti con un mese di uscita previsto per questo, ovvero a maggio.

Alcuni boss più semplici, altri più difficili

L'idea alla base della prima patch è di mantenere The First Berserker: Khazan impegnativo ma più equo, con alcuni interventi effettuati a vari elementi tra i quali troviamo un aumento del danno per l'abilità Greatsword Brutal Attack e un aggiustamento del costo delle risorse per l'abilità Phantom: Heatwave Spear.

Molto importante anche il bilanciamento effettuato su alcuni boss, in particolare per quanto riguarda i combattimenti con Viper e Maluca, che dovrebbero risultare leggermente meno difficili in seguito all'aggiornamento, mentre altri boss sono stati potenziati.

Per quanto riguarda invece il nuovo DLC in arrivo a maggio, questo è stato solo menzionato velocemente all'interno del nuovo post pubblicato dagli sviluppatori con l'arrivo della prima patch e verrà svelato ulteriormente in seguito, considerando che i contenuti sono ancora in lavorazione.

In ogni caso, questa prima aggiunta è prevista arrivare a maggio, dunque ci sarà modo di tornare a parlarne. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di The First Berserker: Khazan.