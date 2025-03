Intergalactic: The Heretic Prophet pare sia già giocabile in Naughty Dog, ed è "incredibile"

Nonostante sembra sia ancora piuttosto lontano dall'uscita, sembra che Intergalactic: The Heretic Prophet sia già giocabile all'interno di Naughty Dog e sarebbe un gioco "incredibile" a detta del suo stesso director.

Proprio nelle ore scorse, il giornalista Jason Schreier di Bloomberg ha fatto capire che Intergalactic: The Heretic Prophet si farà attendere a lungo, considerando che non sembra sia previsto per il 2026 e andrà probabilmente al 2027, ma sembra che lo stato dei lavori sia comunque piuttosto avanzato all'interno del team.

Ovviamente il fatto che sia giocabile non significa comunque che lo sviluppo sia vicino alla conclusione, visto che potrebbe trattarsi di un prototipo o comunque di una versione del gioco ancora senza molte delle parti che dovranno essere aggiunte per renderla completa.