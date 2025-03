Apple pronta a investire 1 miliardo di dollari nei server AI di NVIDIA

Apple sarebbe pronta a investire fino a 1 miliardo di dollari in server NVIDIA di ultima generazione per sostenere lo sviluppo delle sue applicazioni di intelligenza artificiale generativa. Secondo un nuovo report di Ananda Baruah, analista di Loop Capital, l'azienda di Cupertino avrebbe già avviato gli ordini per circa 250 server NVIDIA GB300 NVL72, ognuno dei quali avrebbe un costo compreso tra i 3,7 e i 4 milioni di dollari. A supportare questa infrastruttura ci sarebbero due partner hardware di rilievo: Dell Technologies e Super Micro Computer.

L'analista afferma che "Apple è ufficialmente entrata nel gioco dei grandi cluster server per l'AI generativa", suggerendo che l'azienda potrebbe essere al lavoro su un cluster LLM (large language model) destinato a diventare un'infrastruttura portante per le sue future funzioni AI. Questo passo potrebbe segnare una svolta decisiva nella strategia di Apple nel campo dell'intelligenza artificiale, soprattutto dopo le difficoltà riscontrate nello sviluppo interno di soluzioni per Siri, sempre più arretrate rispetto alla concorrenza. Siri L'indiscrezione arriva in un momento in cui il mercato tech è in fermento: l'adozione di strumenti basati su AI generativa è in rapida espansione, e aziende come Google, Microsoft e Meta hanno già investito pesantemente in infrastrutture e modelli linguistici avanzati. Per Apple, questa mossa rappresenta un tentativo concreto di colmare il gap tecnologico e ritagliarsi un ruolo da protagonista nel settore.