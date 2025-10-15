Xbox Store sta per lanciare gli sconti "Shocktober": annunciati i primi giochi che andranno in offerta

Come ogni anno, anche questo mese torneranno gli sconti "Shocktober", che Xbox Store lancia solitamente nel periodo di avvicinamento ad Halloween e solitamente incentrati in gran parte sui giochi horror, ma non solo, con alcuni dei primi titoli già confermati.
In verità, l'evento in questione si presenta più esteso, comprendendo anche eventi speciali all'interno di giochi a tema oltre agli sconti che rappresentano sicuramente l'aspetto principale, ma per i dettagli più precisi dobbiamo aspettare domani: l'evento Shocktober con gli sconti inizierà infatti il 16 ottobre, e andrà avanti fino al 2 novembre.
In questo periodo sono dunque previsti eventi speciali all'interno di giochi live service e multiplayer a tema con le festività tipiche del periodo, dunque chiaramente tendenti verso l'horror, sconti e nuovi giochi per Game Pass, a quanto pare.
Si comincia con tre titoli
Intanto, Microsoft ha già annunciato tre giochi che faranno parte delle numerose offerte previste nei prossimi giorni, ovviamente si tratta solo di una piccola parte degli sconti previsti, ma intanto possono darci un'idea di quello che potrebbe venire fuori.
Ricordiamo che l'evento inizierà domani, 16 ottobre, dunque solo nelle prossime ore potremo avere una visione più completa delle proposte.
I primi titoli annunciati come parte dell'iniziativa sono i seguenti:
- Hell is Us
- Dead by Daylight
- Little Nightmares 3: Deluxe Edition
Questi dovrebbero essere tra gli sconti in arrivo nei prossimi giorni, ma l'entità della riduzione dei prezzi è ancora tutta da vedere.
Per quanto riguarda gli eventi in arrivo, sono previsti quelli dh Halloween per Fortnite con Fortnitemares 2025, la Haunted Masquerade di Overwatch 2 e un evento speciale in FragPunk.