Il nuovo MacBook Pro M5 è in arrivo: Apple lo mostra in anteprima con un teaser

Apple ha condiviso un breve teaser dedicato al prossimo MacBook Pro con chip M5. L'annuncio è ormai imminente ed è questione di giorni.

Apple ha confermato l'arrivo imminente del prossimo MacBook Pro con chip M5. Attraverso un breve video, infatti, viene mostrato il nuovo laptop con qualche piccolo indizio. Greg Joswiak di Apple ha commentato il teaser affermando che "sta arrivando qualcosa di potente". Diamo un'occhiata al video e facciamo anche un breve riepilogo dedicato a ciò che sappiamo fino ad ora.

MacBook Pro M5: qualcosa di potente L'arrivo imminente del nuovo laptop non è una vera e propria novità, dato che Mark Gurman di Bloomberg aveva già svelato qualche indiscrezione in merito. Alcuni prodotti, tra l'altro, sono stati già mostrati con dei video unboxing, come l'iPad Pro con chip M5. Questa settimana dovremmo assistere anche all'annuncio del nuovo Vision Pro, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Ebbene, dal video teaser possiamo vedere il nuovo MacBook Pro M5 al buio, con giochi di luce che ne mostrano la sagoma. Il colore celeste dovrebbe essere lo stesso già visto sui modelli MacBook e iPhone Air. Un riferimento palese legato al nuovo chip è anche il profilo a forma di V, un indizio chiaro che fa pensare all'M5. iPad Pro con chip M5 mostrato in un video unboxing: novità e miglioramenti in anteprima