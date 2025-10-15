Il nuovo MacBook Pro M5 è in arrivo: Apple lo mostra in anteprima con un teaser

Apple ha confermato l'arrivo imminente del prossimo MacBook Pro con chip M5. Attraverso un breve video, infatti, viene mostrato il nuovo laptop con qualche piccolo indizio. Greg Joswiak di Apple ha commentato il teaser affermando che "sta arrivando qualcosa di potente". Diamo un'occhiata al video e facciamo anche un breve riepilogo dedicato a ciò che sappiamo fino ad ora.
MacBook Pro M5: qualcosa di potente
L'arrivo imminente del nuovo laptop non è una vera e propria novità, dato che Mark Gurman di Bloomberg aveva già svelato qualche indiscrezione in merito. Alcuni prodotti, tra l'altro, sono stati già mostrati con dei video unboxing, come l'iPad Pro con chip M5. Questa settimana dovremmo assistere anche all'annuncio del nuovo Vision Pro, anche se per ora non ci sono conferme ufficiali.
Ebbene, dal video teaser possiamo vedere il nuovo MacBook Pro M5 al buio, con giochi di luce che ne mostrano la sagoma. Il colore celeste dovrebbe essere lo stesso già visto sui modelli MacBook e iPhone Air. Un riferimento palese legato al nuovo chip è anche il profilo a forma di V, un indizio chiaro che fa pensare all'M5.
Le novità in arrivo
Mark Gurman aveva già svelato che i prossimi MacBook Pro dovrebbero montare i chip M5, M5 Pro e M5 Max, quest'ultimi due presumibilmente in arrivo all'inizio del prossimo anno. Potremo quindi aspettarci miglioramenti legati alle prestazioni e all'esperienza complessiva dell'utente. Tuttavia, le novità vere e proprie arriveranno verso la fine del 2026, con i nuovi prodotti che dovrebbero adottare uno schermo OLED touch screen con tecnologia touch on-cell.
Inoltre, vi ricordiamo che un recente leak di AT&T ha anticipato per errore l'annuncio imminente del prossimo iPad Pro M5. Non è stata svelata una data effettiva, ma in ogni caso ormai è questione di giorni.