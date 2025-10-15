L'aggiornamento 1.0.1 di Leggende Pokémon: Z-A è disponibile ed è fondamentale

È disponibile l'aggiornamento 1.0.1 di Leggende Pokémon: Z-A, che a quanto pare include un'unica modifica ai file di gioco ma risulta fondamentale per il suo funzionamento, visto che consente di sbloccare le funzionalità online.
"È stato aggiunto un set di dati necessario per utilizzare le funzionalità online", recita infatti lo striminzito changelog relativo ai contenuti della patch, che arriva non a caso a poche ore dal lancio ufficiale della nuova esclusiva per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.
Leggende Pokémon: Z-A sarà infatti disponibile a partire da domani, 16 ottobre, e una volta acquistato il gioco gli utenti avranno la possibilità di scaricare contestualmente l'update, così da avere accesso a tutte le feature del gioco, anche online.
L'aggiornamento fa riferimento nello specifico alla modalità Battle Club, grazie a cui è possibile cimentarsi in battaglie in tempo reale contro giocatori provenienti da tutto il mondo.
Un capolavoro oppure no?
Hanno fatto parecchio discutere i voti ricevuti da Leggende Pokémon: Z-A, che pur esprimendo una media decisamente positiva per il nuovo episodio della serie vedono anche la presenza di valutazioni non molto entusiasmanti.
Fra di esse c'è anche la nostra recensione di Leggende Pokémon: Z-A, in cui abbiamo sottolineato la solidità di alcuni aspetti dell'esperienza, esprimendo però anche delle perplessità in merito allo scenario, al sistema di combattimento e alla realizzazione tecnica.
Al netto dei giudizi della critica, tuttavia, sembra che il gioco sia destinato a riscuotere un grande successo e lo dimostra la prima posizione nella classifica eShop.