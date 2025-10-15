L'aggiornamento 1.0.1 di Leggende Pokémon: Z-A è disponibile ed è fondamentale

È disponibile l'aggiornamento 1.0.1 di Leggende Pokémon: Z-A, che a quanto pare include un'unica modifica ai file di gioco ma risulta fondamentale per il suo funzionamento, visto che consente di sbloccare le funzionalità online.

"È stato aggiunto un set di dati necessario per utilizzare le funzionalità online", recita infatti lo striminzito changelog relativo ai contenuti della patch, che arriva non a caso a poche ore dal lancio ufficiale della nuova esclusiva per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Leggende Pokémon: Z-A sarà infatti disponibile a partire da domani, 16 ottobre, e una volta acquistato il gioco gli utenti avranno la possibilità di scaricare contestualmente l'update, così da avere accesso a tutte le feature del gioco, anche online.

L'aggiornamento fa riferimento nello specifico alla modalità Battle Club, grazie a cui è possibile cimentarsi in battaglie in tempo reale contro giocatori provenienti da tutto il mondo.