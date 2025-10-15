Ninja Gaiden 4: data di uscita e orari di lancio ufficiali confermati, i ninja arrivano di notte

Siamo ormai decisamente vicini all'arrivo di Ninja Gaiden 4, con Xbox che conferma la data di uscita e gli orari di lancio ufficiali previsti per il nuovo capitolo della storica saga di giochi d'azione, e si tratterà di un lancio notturno.

Come riferito nell'immagine allegata al messaggio su X da parte di Xbox, Ninja Gaiden 4 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre in America e dal 21 ottobre in Europa, visto che l'orario è contemporaneo e, diversamente dal solito, piazzato nella notte tra un giorno e l'altro.

Questo significa che sarà possibile giocare a Ninja Gaiden 4 a partire dalle ore 2:00 del mattino del 21 ottobre secondo l'orario italiano, in contemporanea con l'uscita prevista per le 17:00 orario PDT sulla costa ovest degli Stati Uniti.