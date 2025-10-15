Ninja Gaiden 4: data di uscita e orari di lancio ufficiali confermati, i ninja arrivano di notte

Siamo ormai decisamente vicini all'arrivo di Ninja Gaiden 4, con Xbox che conferma la data di uscita e gli orari di lancio ufficiali previsti per il nuovo capitolo della storica saga di giochi d'azione, e si tratterà di un lancio notturno.
Come riferito nell'immagine allegata al messaggio su X da parte di Xbox, Ninja Gaiden 4 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre in America e dal 21 ottobre in Europa, visto che l'orario è contemporaneo e, diversamente dal solito, piazzato nella notte tra un giorno e l'altro.
Questo significa che sarà possibile giocare a Ninja Gaiden 4 a partire dalle ore 2:00 del mattino del 21 ottobre secondo l'orario italiano, in contemporanea con l'uscita prevista per le 17:00 orario PDT sulla costa ovest degli Stati Uniti.
Un lancio notturno
Non capita spesso, visto che di solito l'uscita è allineata con orari mattutini in USA che si traducono nel pomeriggio in Europa, ma in questo caso ci troviamo di fronte a un lancio nel pieno della notte.
D'altra parte, stiamo parlando di ninja, dunque il fatto he compaiano dall'ombra alle 2 del mattino sembra piuttosto adeguato. Se non altro, nel caso non abbiate intenzione di fare nottata, avrete comunque l'intera giornata del 21 ottobre per avviare Ninja Gaiden 4, che al risveglio sarà già pronto per la partenza.
Dopo un'attesa durata praticamente 13 anni dal lancio del terzo capitolo, la serie torna con Ninja Gaiden 4 in una forma che mischia elementi tradizionali a spinte innovative, a partire dalla stessa scelta degli autori.
Il progetto nasce infatti da una collaborazione tra Team Ninja e PlatinumGames, con questi ultimi che sono stati i principali artefici del nuovo capitolo, il tutto prodotto da Xbox Game Studios.
Abbiamo visto di recete un nuovo video approfondimento di Xbox con gli autori di Ninja Gaiden 4, gioco già disponibile al preload e che sarà scaricabile gratuitamente dagli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, oltre che acquistabile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.