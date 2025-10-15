Leggende Pokémon Z-A esce domani: sfruttate lo sconto per la prenotazione di Amazon

Manca pochissimo all'arrivo del capitolo di Pokémon più particolare di sempre. Leggende Pokémon Z-A sarà disponibile per Nintendo Switch e Switch 2 da domani 16 ottobre, ma potete assicurarvi la vostra copia già ora tramite Amazon Italia , soprattutto perché è ancora attivo lo sconto di prenotazione che vi permette di pagare 54,90€ invece di 59,99€ e, inoltre, permette di ottenere altri 10€ di sconto con l'acquisto di un secondo gioco. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . La promozione aggiuntiva che permette di ottenere 10€ di sconto sull'acquisto di un secondo gioco Nintendo compreso in una lista indicata da Amazon funziona nel seguente modo: fate l'ordine, selezionate un secondo gioco della lista qui sotto (selezionatelo tramite la funzione di Amazon dove c'è il riquadro verde "10€ di sconto") e ottenete lo sconto. La lista dei giochi inclusi è: Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, Minecraft (Switch), Pokémon Violetto, Pokémon Scarlatto, Leggende Pokémon: Arceus, Mario Kart World, Nintendo Switch Sports.

Che cosa ha di particolare Leggende Pokémon: Z-A

Leggende Pokémon: Z-A è diverso dal solito perché elimina i combattimenti a turni statici tipici della serie a favore di un gioco d'azione in tempo reale: noi, nei panni dell'allenatore, ci muoviamo nell'arena insieme ai Pokémon e scegliamo uno dei quattro attacchi a disposizione, senza aspettare il nostro turno, ma dovendo attendere che le mosse si ricarichino.

La trama ci porta a Luminopoli cinque anni dopo gli eventi di X e Y. La città è cambiata e ora ospita aree selvagge e una competizione, al Royale Z-A, che vede gli allenatori sfidarsi per salire di grado e passare dalla Z alla A. I giocatori dovranno anche indagare su uno strano fenomeno che vedere i Pokémon impazzire e megaevolversi. Potete leggere la nostra recensione.