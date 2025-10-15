Leggende Pokémon Z-A esce domani: sfruttate lo sconto per la prenotazione di Amazon

Manca pochissimo all'arrivo del capitolo di Pokémon più particolare di sempre. Leggende Pokémon Z-A sarà disponibile per Nintendo Switch e Switch 2 da domani 16 ottobre, ma potete assicurarvi la vostra copia già ora tramite Amazon Italia, soprattutto perché è ancora attivo lo sconto di prenotazione che vi permette di pagare 54,90€ invece di 59,99€ e, inoltre, permette di ottenere altri 10€ di sconto con l'acquisto di un secondo gioco. Se siete interessati al gioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. La promozione aggiuntiva che permette di ottenere 10€ di sconto sull'acquisto di un secondo gioco Nintendo compreso in una lista indicata da Amazon funziona nel seguente modo: fate l'ordine, selezionate un secondo gioco della lista qui sotto (selezionatelo tramite la funzione di Amazon dove c'è il riquadro verde "10€ di sconto") e ottenete lo sconto. La lista dei giochi inclusi è: Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, Minecraft (Switch), Pokémon Violetto, Pokémon Scarlatto, Leggende Pokémon: Arceus, Mario Kart World, Nintendo Switch Sports.
Che cosa ha di particolare Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A è diverso dal solito perché elimina i combattimenti a turni statici tipici della serie a favore di un gioco d'azione in tempo reale: noi, nei panni dell'allenatore, ci muoviamo nell'arena insieme ai Pokémon e scegliamo uno dei quattro attacchi a disposizione, senza aspettare il nostro turno, ma dovendo attendere che le mosse si ricarichino.
La trama ci porta a Luminopoli cinque anni dopo gli eventi di X e Y. La città è cambiata e ora ospita aree selvagge e una competizione, al Royale Z-A, che vede gli allenatori sfidarsi per salire di grado e passare dalla Z alla A. I giocatori dovranno anche indagare su uno strano fenomeno che vedere i Pokémon impazzire e megaevolversi. Potete leggere la nostra recensione.