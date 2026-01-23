Leggende Pokémon: Z-A annuncia le date della Stagione 6 delle Lotte Competitive, in palio la Swampertite

Game Freak ha annunciato la Stagione 6 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A. Come da tradizione, partecipando è possibile mettere le mani su una nuova pietra per la megaevoluzione. Questa volta è il turno della Swamperite, necessario per MegaSwampert.

La nuova season aprirà i battenti alle 02:59 italiane del 29 gennaio e si concluderà alla stessa ora di giovedì febbraio. Sono ammessi tutti i Pokémon dal numero 001 a 232 del Pokédex di Luminopoli e quelli del Pokédex dimensionale dai numeri 001 a 132. Tutti i Pokémon che schiererete saranno settati al livello 50 e sarà possibile equipaggiarli con degli strumenti, a patto di non assegnare due oggetti uguali. Inoltre, è ammesso solo uno dei seguenti Pokémon speciali: Xerneas, Yveltal, Zygarde, Mewtwo, Kyogre, Groundon, Rayquaza.