Leggende Pokémon: Z-A annuncia le date della Stagione 6 delle Lotte Competitive, in palio la Swampertite

Game Freak ha annunciato la Stagione 6 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A. Come da tradizione, partecipando è possibile mettere le mani su una nuova pietra per la megaevoluzione. Questa volta è il turno della Swamperite, necessario per MegaSwampert.
La nuova season aprirà i battenti alle 02:59 italiane del 29 gennaio e si concluderà alla stessa ora di giovedì febbraio. Sono ammessi tutti i Pokémon dal numero 001 a 232 del Pokédex di Luminopoli e quelli del Pokédex dimensionale dai numeri 001 a 132. Tutti i Pokémon che schiererete saranno settati al livello 50 e sarà possibile equipaggiarli con degli strumenti, a patto di non assegnare due oggetti uguali. Inoltre, è ammesso solo uno dei seguenti Pokémon speciali: Xerneas, Yveltal, Zygarde, Mewtwo, Kyogre, Groundon, Rayquaza.
La Swamperite e le altre ricompense
Il premio più ambito della stagione è sicuramente la Swamperite, necessaria per far megaevolvere Swampert in MegaSwampert. Per ottenerla basta raggiungere il Rango S. Tenete presente che non è possibile ottenere questo oggetto in altri modi. Se non avete preso parte alle precedenti Stagioni, saranno disponibili anche tutte le pietre precedenti, come la Greninjite e la Sceptitlite, come premi per il raggiungimento dei ranghi da Y a U.
Di seguito, invece, tutti i premi che riceverete a fine stagione in base al piazzamento:
Rango A
- 3 Tappi d'oro
- 5 Tappi d'argento
- 3 Semi padronanza
- 1 Granpepita
Dal rango B al rango E
- 2 Tappi d'oro
- 3 Tappi d'argento
- 2 Semi padronanza
- 2 Pepite
Dal rango F al rango I
- 1 Tappo d'oro
- 2 Tappi d'argento
- 1 Seme padronanza
- 2 Pepite
Dal rango J al rango M
- 1 Tappo d'argento
- 1 Seme padronanza
- 2 Pepite
Dal rango N al rango R
- 1 Seme padronanza
- 1 Pepita
Fino al rango S
- 1 Pepita