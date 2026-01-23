0

Leggende Pokémon: Z-A annuncia le date della Stagione 6 delle Lotte Competitive, in palio la Swampertite

Proseguono le Lotte Competitive in Leggende Pokémon Z-A. Prendendo parte alla Stagione 6 si può ottenere la Swamperite.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/01/2026
Megaswampert in Leggende Pokémon Z-A
Game Freak ha annunciato la Stagione 6 delle Lotte Competitive di Leggende Pokémon: Z-A. Come da tradizione, partecipando è possibile mettere le mani su una nuova pietra per la megaevoluzione. Questa volta è il turno della Swamperite, necessario per MegaSwampert.

La nuova season aprirà i battenti alle 02:59 italiane del 29 gennaio e si concluderà alla stessa ora di giovedì febbraio. Sono ammessi tutti i Pokémon dal numero 001 a 232 del Pokédex di Luminopoli e quelli del Pokédex dimensionale dai numeri 001 a 132. Tutti i Pokémon che schiererete saranno settati al livello 50 e sarà possibile equipaggiarli con degli strumenti, a patto di non assegnare due oggetti uguali. Inoltre, è ammesso solo uno dei seguenti Pokémon speciali: Xerneas, Yveltal, Zygarde, Mewtwo, Kyogre, Groundon, Rayquaza.

La Swamperite e le altre ricompense

Il premio più ambito della stagione è sicuramente la Swamperite, necessaria per far megaevolvere Swampert in MegaSwampert. Per ottenerla basta raggiungere il Rango S. Tenete presente che non è possibile ottenere questo oggetto in altri modi. Se non avete preso parte alle precedenti Stagioni, saranno disponibili anche tutte le pietre precedenti, come la Greninjite e la Sceptitlite, come premi per il raggiungimento dei ranghi da Y a U.

Di seguito, invece, tutti i premi che riceverete a fine stagione in base al piazzamento:

Rango A

  • 3 Tappi d'oro
  • 5 Tappi d'argento
  • 3 Semi padronanza
  • 1 Granpepita

Dal rango B al rango E

  • 2 Tappi d'oro
  • 3 Tappi d'argento
  • 2 Semi padronanza
  • 2 Pepite

Dal rango F al rango I

  • 1 Tappo d'oro
  • 2 Tappi d'argento
  • 1 Seme padronanza
  • 2 Pepite

Dal rango J al rango M

  • 1 Tappo d'argento
  • 1 Seme padronanza
  • 2 Pepite

Dal rango N al rango R

  • 1 Seme padronanza
  • 1 Pepita

Fino al rango S

  • 1 Pepita
