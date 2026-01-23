Gli autori di Baldur's Gate 3 hanno il loro gioco più atteso del 2026: Fable

Playground Games ha finalmente presentato Fable al mondo in forma quasi completa, stupendo un po' tutti per l'apparente qualità del titolo. Si tratta di un colossal fantasy dalle caratteristiche apparentemente eccezionali, come il sistema morale e la possibilità di entrare in ogni edificio . Chiaramente ha già tantissimi estimatori in attesa che esca. Tra questi, ci sono anche gli autori di Baldur's Gate 3 , che lo hanno eletto come loro gioco più atteso del 2026 .

Le parole di Larian

"Ho apprezzato molto la presentazione di Fable: il mondo è stupendo," ha scritto su X Swen Vincke, CEO di Larian Studios e director di Baldur's Gate 3, subito dopo il deep dive. "Non vedo l'ora di vedere di più." Come tutti noi, Swen, come tutti noi.

"Si capisce che Fable è un gioco di ruolo fantasy perché puoi diventare un proprietario immobiliare," ha scherzato online Michael Douse, publishing director di Larian, prima di notare che il gioco sembra quasi avere una sua personale "run alla Dark Urge".

Uno degli aspetti più interessanti di Fable è proprio il sistema morale. I circa 1.000 personaggi non giocanti presenti nel gioco, reagiranno in modo diverso ai comportamenti del giocatore, facendosi un'opinione loro. Durante il Developer Direct, ad esempio, è stato mostrato un popolano che definiva il nostro eroe un "riccone arrogante" per aver comprato molte attività commerciali. Questo dettaglio è bastato a far esaltare Douse:

"Oh mio fo****o Dio, ora questo è il mio gioco più atteso." Ha aggiunto anche che: "Solo i veri intenditori sanno distinguere il vero umorismo britannico da quello artificioso e lezioso, e sono felice di dire che Fable sembra stare dalla parte giusta dell'ironia. Sono davvero curioso di vedere come verrà recepito negli Stati Uniti quando uscirà."

Fortunatamente non manca molto per scoprirlo, perché Fable uscirà questo autunno su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.