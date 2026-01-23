Fable avrà un sistema morale profondissimo: non sarà questione di essere buoni o cattivi

Una delle caratteristiche più apprezzate dei Fable originali era il sistema di scelte morali, che portava a situazioni davvero intriganti all'interno dell'esperienza di gioco. In realtà erano abbastanza lineari e vivevano intorno al binomio di "buoni" e "cattivi", con scelte che incasellavano in uno dei due schieramenti. Anche il reboot di Fable firmato Playground Games avrà un sistema di moralità , ma sarà molto più complesso, con i giocatori che potranno dare vita a personaggi più sfaccettati, che non saranno necessariamente né buoni né cattivi.

Scelte e conseguenze

"La moralità è sempre stata una parte fondamentale della trilogia originale," ha dichiarato Ralph Fulton, general manager e director di Fable, in un'intervista concessa a Xbox Wire. "Credo che quella trilogia sia indissolubilmente legata al concetto di bene e male, ma penso anche che la moralità nei videogiochi si sia evoluta nel frattempo. Il modo in cui oggi riflettiamo sulla moralità nel mondo reale ha influenzato profondamente il modo in cui abbiamo voluto rappresentarla come sistema di gioco. In altre parole: non esiste un bene oggettivo, non esiste un male oggettivo. Si tratta piuttosto di opinioni soggettive delle persone e di ciò che scelgono di valorizzare negli altri quando esprimono un giudizio."

Fulton ha poi spiegato che la moralità del nuovo Fable "non è una scala mobile". I giocatori verranno invece giudicati in base alle loro azioni, purché vengano notati da almeno un altro personaggio. Ha aggiunto che i giocatori potranno ottenere reputazioni molto diverse in ogni città, a seconda di ciò per cui sono diventati famosi.

"È per questo che diciamo che il nostro gioco non vi giudicherà mai, ma lo faranno le persone di Albion," ha aggiunto Fulton. "'Ma non è la stessa cosa?' Si potrebbe pensare. In realtà, in senso diegetico, non lo è affatto, perché persone diverse in Albion avranno prospettive differenti sulle azioni che avete compiuto, un po' come accade nel mondo reale. Noi lo chiamiamo libertà, nel senso di libertà di compiere le scelte che desiderate. È la libertà di essere il tipo di eroe che volete diventare. È la libertà di andare dove volete e fare ciò che volete. Tutto questo racchiude ciò che le persone ricordano davvero dei giochi originali di Fable, ed è per questo che per noi era fondamentale includere queste possibilità di scelta. Il nostro gioco è pieno di decisioni da prendere, ma anche della possibilità di vedere le conseguenze di tali decisioni e di convivere con esse."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Fable uscirà quest'autunno su Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PC.