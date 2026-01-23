In Fable si potrà entrare in tutti gli edifici, per derubarli o per viverci

L'ultimo Developer Direct di Xbox è stato davvero incredibile: pochi giochi e tutti apparentemente di altissima qualità, oltre che molto attesi. Finalmente abbiamo visto in azione Fable di Playground Games, che promette di essere uno dei giochi di ruolo più grossi di sempre. Vedremo il prossimo autunno. Intanto stanno spuntando dei dettagli succosissimi sulle caratteristiche del gioco, come la possibilità di entrare in tutti gli edifici . Per fare cosa? Per derubarli o, magari, per viverci.

Niente caricamenti

Per chi se lo stesse chiedendo, non ci saranno caricamenti. Quindi l'ingresso e l'uscita dagli edifici avverrà completamente in tempo reale.

La testata IGN ha avuto modo di intervistare il fondatore di Playground Games, Ralph Fulton, dopo il Developer Direct. Una delle domande ha riguardato proprio le dimensioni del mondo di gioco e le differenze tra il lavorare a un open world di un gioco di ruolo rispetto a quelli della serie Forza Horizon.

In confronto, Albion è leggermente più piccola di una mappa di Horizon, ma è naturale che sia così, visto il focus del gameplay completamente differente (a meno che anche in Fable non si possa sfrecciare a 300 Km/h inseguiti da Gundam...) Detto questo, Albion è comunque molto grande ed è piena di dettagli intriganti, che mirano ad aumentare il coinvolgimento dei giocatori, facendoli immergere completamente nel gioco.

"Ad esempio, ogni edificio nel gioco è visitabile. Quindi ogni edificio ha bisogno di un interno, che se vuoi puoi derubare, oppure puoi comprare e viverci con la tua famiglia o con una delle tue famiglie," ha detto Fulton, facendo anche capire il livello di interattività del gioco.

Insomma, 8 anni di sviluppo hanno dato i loro frutti, quantomeno dal punto di vista delle caratteristiche. Vedremo come il tutto si concretizzerà nella pratica. Per quanto riguarda le attività, in Fable ci sono moltissime cose che i giocatori possono fare. Per cominciare, sarà possibile sposarsi, avere figli, acquistare proprietà, rapinare luoghi e persone e interagire con oltre 1000 personaggi non giocanti realizzati a mano.