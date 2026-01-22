Il trailer di presentazione di Forza Horizon 6 svela tutti i dettagli e conferma quando arriverà su PS5

Sarà disponibile su Xbox Game Pass al lancio e con Xbox Play Anywhere.

Durante l'Xbox Developer Direct 2026 , Microsoft ha iniziato con Forza Horizon 6 , mettendo in mostra il gioco per la prima volta. Il team di Playground Games ha raccontato cosa possiamo aspettarci dal titolo di guida.

Il trailer di Forza Horizon 6

Come già sapevamo, l'ambientazione è il Giappone e la Carriera ci metterà nei panni di un turista che vuole unirsi all'Horizon Festival. Una volta che ce l'avremo fatta, dovremo sbloccare nuove gare e auto. L'obbiettivo finale è raggiungere Legend Island dove sono presenti tracciati, aree ed eventi da scoprire.

Gli autori spiegano che potremo esplorare una mappa giapponese con vari biomi, che fondono natura, luoghi storici e aree moderne. Per ricreare il Giappone in modo corretto, è stato chiesto il supporto di specialisti della nazione e della cultura automobilistica dell'arcipelago. Inoltre, viene spiegato che Tokyo City è la città più grande mai creata da Playground Games, con diversi distretti con il proprio stile. Le varie regioni metteranno anche in mostra gli effetti delle stagioni.

Ci saranno più di 550 auto al lancio, con varie classi di automobili. Si tratta del numero più grande di sempre per la serie. Il video ci permette anche di ascoltare gli ottimi effetti sonori delle auto e della natura, nel corso di tutte le stagioni. Avremo poi accesso a un'ampia area dove costruire vari edifici per personalizzarla e permettere anche ai nostri amici di esplorare ciò che abbiamo creato.

Ci sarà anche uno spazio per mettere in mostra le nostre auto ai giocatori di tutto il mondo: potremo anche copiare lo stile delle auto altrui. Ci sarà anche una modalità con guida automatica per goderci l'ambientazione senza stress. Ci sarà anche un editor, Horizon Collab, dove creare livelli anche con gli amici onlime.

La versione PlayStation 5 arriverà più avanti nell'anno, mentre su PC e Xbox Series sarà disponibile come anticipato dai rumor dal 19 maggio 2026. In conclusione al filmato viene anche suggerito che ci saranno dei contenuti a tema mecha.