New Super Lucky's Tale annunciato per PS5, l'avventura platform torna in 4K e 120 fps

Pqube ha annunciato la versione PS5 di New Super Lucky's Tale. Il platform 3D arriverà sulla console ammiraglia di Sony il 26 marzo, sia in formato fisico che digitale, segnando il ritorno del titolo in una veste tecnica ulteriormente potenziata.

New Super Lucky's Tale era stato pubblicato su Nintendo Switch nel 2019, seguito dalle versioni PS4, Xbox e PC l'anno successivo. Si tratta di una versione ampliata e migliorata dell'originale Super Lucky's Tale del 2017, un platform semplice, molto accessibile e con un tono spensierato, adatto a tutti.