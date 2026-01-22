New Super Lucky's Tale annunciato per PS5, l'avventura platform torna in 4K e 120 fps

Pqube ha annunciato la versione PS5 di New Super Lucky's Tale. Il platform 3D arriverà sulla console ammiraglia di Sony il 26 marzo, sia in formato fisico che digitale, segnando il ritorno del titolo in una veste tecnica ulteriormente potenziata.
New Super Lucky's Tale era stato pubblicato su Nintendo Switch nel 2019, seguito dalle versioni PS4, Xbox e PC l'anno successivo. Si tratta di una versione ampliata e migliorata dell'originale Super Lucky's Tale del 2017, un platform semplice, molto accessibile e con un tono spensierato, adatto a tutti.
Le novità della versione PS5
Su PS5 il titolo punta a offrire la sua incarnazione più completa: supporto alla risoluzione 4K, frame rate fino a 120 fps e integrazione con il feedback aptico del DualSense, che restituisce in modo più tangibile salti, scatti e interazioni del protagonista.
Per quanto riguarda i contenuti, rimane tutto invariato rispetto alle versioni precedenti. New Super Lucky's Tale segue le avventure di Lucky, una giovane volpe che attraversa mondi tematici ricchi di livelli da esplorare, puzzle ambientali, sfide platform e boss. Ogni mondo propone un mix di attività diverse, dai livelli 3D più aperti alle sezioni 2D più lineari, passando per mini‑giochi e aree segrete piene di collezionabili. L'estetica vivace e il ritmo rilassato richiamano i grandi classici del genere, da Super Mario 64 a Banjo‑Kazooie, offrendo un'esperienza pensata per essere immediata, divertente e adatta a tutte le età.