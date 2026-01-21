Il PlayStation Store ha dato il via alle Offerte per l'anno nuovo con migliaia di sconti per PS4 e PS5

Il PlayStation Store ha dato inizio oggi alle "Offerte per l'anno nuovo" (per quanto il 2026 sia iniziato già da un bel po') con la classica vagonata di offerte su giochi, edizioni speciali e DLC di giochi per PS4 e PS5.
Vediamo alcune delle offerte in evidenza più interessanti. Partiamo con Lords of the Fallen, ora in promozione a 14,99 euro con uno sconto del 50%. Il gioco ha ricevuto recentemente l'aggiornamento finale con la modalità Veterano e nemici più coriacei, dunque potrebbe essere un'ottima occasione per recuperarlo se ancora non lo avete fatto. Tainted Grail: The Fall of Avalon invece è sceso a 31,49 euro con il 30% di sconto, con l'offerta lanciata per festeggiare il primo milione di copie venduto.
Altre offerte in evidenza
I nuovi saldi del PlayStation Store sono un'ottima occasione per recuperare alcuni titoli non proprio recentissimi ma a prezzi molto bassi. Ad esempio, Resident Evil Village è in promozione a 9,99 euro, così come i remake del secondo e terzo capitolo, mentre il settimo viene proposto a 7,99 euro: un'ottima occasione per fare una maratona di survival horror in vista dell'uscita di Requiem il prossimo 27 febbraio.
Tra le promozioni attive segnaliamo anche Spyro Reignited Trilogy a 13,99 euro (-65%), Days Gone Remastered a 29,99 euro (-40%), Crash Bandicoot 4 a 23,09 euro (-67%), Sonic Frontiers a 17,99 euro (-70%) e Persona 5 Royal a 17,99 euro (-70%).
Tutte le nuove offerte saranno attive fino alle 00:59 del 5 febbraio. Trovate il catalogo a completo sul PlayStation Store a questo indirizzo.