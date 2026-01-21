Il PlayStation Store ha dato il via alle Offerte per l'anno nuovo con migliaia di sconti per PS4 e PS5

Il PlayStation Store ha dato inizio oggi alle "Offerte per l'anno nuovo" (per quanto il 2026 sia iniziato già da un bel po') con la classica vagonata di offerte su giochi, edizioni speciali e DLC di giochi per PS4 e PS5.

Vediamo alcune delle offerte in evidenza più interessanti. Partiamo con Lords of the Fallen, ora in promozione a 14,99 euro con uno sconto del 50%. Il gioco ha ricevuto recentemente l'aggiornamento finale con la modalità Veterano e nemici più coriacei, dunque potrebbe essere un'ottima occasione per recuperarlo se ancora non lo avete fatto. Tainted Grail: The Fall of Avalon invece è sceso a 31,49 euro con il 30% di sconto, con l'offerta lanciata per festeggiare il primo milione di copie venduto.