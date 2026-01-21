I ricavi globali del mercato mobile hanno raggiunto gli 81,8 miliardi di dollari nel 2025

I ricavi globali del mobile gaming sono cresciuti anche nel corso del 2025, raggiungendo gli 81,8 miliardi di dollari , mentre la spesa dei consumatori nelle app non legate ai videogiochi è cresciuta del 21%, arrivando a 85,6 miliardi di dollari. Si tratta di una crescita complessiva importante, emersa dal rapporto State of Mobile 2026 stilato da Sensor Tower, che comunque descrive il 2025 come un "anno di divergenza" nel settore.

Situazione ambivalente

Il problema principale è che non si sono registrati nuovi giochi capaci di superare il miliardo di dollari di ricavi, mentre a trainare il mercato sono state app come CapCut, WeTV e ChatGPT, con quest'ultima che ha superato i 3 miliardi di dollari in acquisti in-app.

Foto di Leeder Bose su Unsplash

Nel complesso, solo 18 app hanno superato la soglia del miliardo di dollari di ricavi nel 2025, un risultato "equamente diviso tra giochi e app non ludiche". Sensor Tower segnala inoltre che Pokémon TCG Pocket è sulla buona strada per oltrepassare questa soglia nel corso del 2026.

Parlando dei generi più redditizi, si sono confermati trainanti i giochi casual e mid-core, anche se il segmento hybridcasual ha registrato l'aumento di spesa più elevato, crescendo del 17,1%. È passato da 3,5 miliardi a 4,2 miliardi di dollari di ricavi nel giro di un anno.

Last War: Survival e Whiteout Survival sono stati i giochi che hanno prodotto i ricavi maggiori a livello globale, seguiti da Royal Match di Dream Games e Monopoly Go! di Scopely.

Tencent ha mantenuto la prima posizione tra gli editori per ricavi da acquisti in-app, con quasi 8 miliardi di dollari, seguita da Scopely e Century Games.

Foto di copertina di I'M ZION su Unsplash