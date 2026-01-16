Monopoly Go! ha incassato una quantità di soldi stratosferica

Numeri da capogiro

A titolo di confronto, Honor of Kings, uno dei giochi di maggior successo di sempre, ha impiegato 1.762 giorni per raggiungere lo stesso traguardo, mentre Genshin Impact ne ha richiesti 1.873.

Grafico della velocità con cui le più grosse hit mobile hanno incassato 6 miliardi di dollari

Grazie a questo risultato, Monopoly Go! è arrivato al 14º posto nella classifica dei giochi mobile con i maggiori incassi a livello mondiale. Attualmente è il titolo più "giovane" presente nella top 15.

La classifica mondiale dei videogiochi per ricavi

Gli analisti non hanno reso noto il numero di download di Monopoly Go!, ma è stato sottolineato l'altissimo coinvolgimento degli utenti: il 70% dei giocatori avvia il gioco quotidianamente. Monopoly Go! è stato pubblicato nell'aprile 2023 su iOS e Android.

Sensor Tower sottolinea che Monopoly Go! è il gioco da battere in ogni campo in cui compete e potrebbe diventare uno dei maggiori successi di sempre in ambito videoludico: