Monopoly Go! ha incassato una quantità di soldi stratosferica

Secondo gli analisti di Sensor Tower, compagnia che si occupa di monitorare il mercato mobile, Monopoly Go! ha impiegato soltanto 1.275 giorni dal lancio per superare la soglia dei 6 miliardi di dollari di ricavi, derivati dagli acquisti in-app. Si tratta di una cifra che fa impallidire la maggior parte dei giochi premium.
Numeri da capogiro
A titolo di confronto, Honor of Kings, uno dei giochi di maggior successo di sempre, ha impiegato 1.762 giorni per raggiungere lo stesso traguardo, mentre Genshin Impact ne ha richiesti 1.873.
Grazie a questo risultato, Monopoly Go! è arrivato al 14º posto nella classifica dei giochi mobile con i maggiori incassi a livello mondiale. Attualmente è il titolo più "giovane" presente nella top 15.
Gli analisti non hanno reso noto il numero di download di Monopoly Go!, ma è stato sottolineato l'altissimo coinvolgimento degli utenti: il 70% dei giocatori avvia il gioco quotidianamente. Monopoly Go! è stato pubblicato nell'aprile 2023 su iOS e Android.
Sensor Tower sottolinea che Monopoly Go! è il gioco da battere in ogni campo in cui compete e potrebbe diventare uno dei maggiori successi di sempre in ambito videoludico:
- Gioco mobile n.1 nel 2024 per ricavi da acquisti in-app
- Gioco casual n.1 per ricavi globali dal lancio nell'aprile 2023 a oggi
- IP mobile n.1 per fatturato legato al marchio Monopoly, trainato da "Monopoly Go!"
- Gioco a tema da tavolo n.1 al mondo nel 2025 per ricavi da acquisti in-app