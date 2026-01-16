Se vi piacciono gli zoom estremi, ecco un terzo marchio Android con lente esterna dopo Vivo e Oppo

Il modello sarà accompagnato da un kit fotografico che include una lente aggiuntiva per il teleobiettivo e un'impugnatura dedicata, suggerendo un approccio sempre più modulare alla fotografia mobile.

Negli ultimi tempi le lenti esterne sono tornate a farsi spazio nel mondo degli smartphone. Dopo i primi esempi firmati vivo e Oppo, anche Honor ha deciso di adottare questa soluzione. La conferma arriva direttamente dai canali social cinesi dell'azienda, dove Honor ha anticipato alcune caratteristiche del prossimo Magic 8 RSR Porsche Design.

La lente esterna di Honor

Dalle immagini pubblicate emerge che la lente esterna di Honor è un convertitore 2,35x, una soluzione già vista sui modelli vivo X200 Ultra e X300 Pro. Abbinata al teleobiettivo periscopico da 85 mm e 200 megapixel integrato nello smartphone, consente di raggiungere una lunghezza focale equivalente di circa 200 mm, pari a uno zoom ottico nativo di circa 8,6x.

La nuova lente esterna di Honor

Honor ha condiviso anche alcuni scatti di esempio, confermando un intervallo di utilizzo che va da 200 mm fino ad almeno 800 mm, equivalenti a circa 33x. Le immagini mostrano risultati convincenti alle focali intermedie, mentre alle estensioni più spinte il degrado qualitativo appare più evidente, un comportamento coerente con i limiti ottici di questo tipo di accessori.

L'adozione di una lente esterna comporta però alcune criticità note. In condizioni di luce scarsa, la perdita di luminosità può incidere in modo significativo sulla qualità finale. Anche l'installazione e l'utilizzo pratico restano aspetti delicati, soprattutto per un pubblico abituato a soluzioni immediate e integrate.

Resta inoltre aperto il tema dell'integrazione software. Le funzioni di stabilizzazione, messa a fuoco avanzata e fotografia computazionale giocano un ruolo decisivo nel rendere realmente sfruttabile uno zoom così esteso. Honor non ha ancora chiarito quali modalità saranno supportate con il teleconverter montato.