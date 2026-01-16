Vivo X300 Pro, la recensione: è questo il migliore cameraphone Android?

Il panorama Android è ormai un campo di battaglia spietato. La corsa ai megapixel è finita, sostituita da quella per l'intelligenza artificiale generativa e per l'efficienza energetica estrema. E così, oggi, chi spende cifre da capogiro per un dispositivo "Pro" non vuole solo velocità: vuole un'autonomia che superi la giornata senza ansie, una dissipazione del calore che non trasformi il telefono in una stufa e un software che non sia solo bello da vedere, ma anche intelligente nel gestire le risorse.

In questo scenario dove in occidente dominano i soliti noti, che affinano prodotti anno dopo anno sempre più simili, Vivo continua la sua strada parallela. La serie X si è costruita negli anni la reputazione di "macchina fotografica con funzioni telefoniche", dove qualche mancanza lato software (e l'autonomia non sempre da record) viene perdonata grazie alle ottime lenti Zeiss. Il nuovo modello top di gamma sarà quindi un altro smartphone di compromesso? Oppure Vivo stavolta ha fatto centro? Scopriamolo nella nostra recensione del Vivo X300 Pro.