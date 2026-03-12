Arriva il cross-buy coi giochi PC su Android, Google Play introduce anche le prove gratuite

L'evoluzione del mercato sta portando sempre più sviluppatori verso progetti multipiattaforma. Per rispondere a questa tendenza, Google sta introducendo nuovi strumenti che puntano a semplificare la distribuzione e la scoperta dei giochi tra dispositivi diversi. Le novità riguardano sia la visibilità dei titoli all'interno dello store sia le modalità di acquisto e di prova dei giochi , con l'obiettivo di facilitare il passaggio tra mobile e PC.

Il cross-buy tra Android e PC, ma non solo

Google ha annunciato che il catalogo di giochi disponibili su Google Play continua a crescere e oggi supera i 200.000 titoli, molti dei quali hanno contribuito alla diffusione del gaming su smartphone. Nel farlo ha anche sottolineato che ultimi anni la piattaforma ha lavorato per migliorare la qualità dei titoli Android e per ampliare il supporto ai giochi nativi per PC. Cambiamenti che si arricchiscono oggi di nuove funzioni.

Una delle principali riguarda la scoperta dei giochi multipiattaforma. All'interno della sezione Giochi di Google Play è stata introdotta una nuova area dedicata ai titoli per PC, che consente di mostrarli direttamente agli utenti mobile. In questo modo gli sviluppatori possono promuovere la versione per computer anche tra i giocatori che navigano lo store da smartphone.

I giochi compatibili con più piattaforme vengono inoltre identificati con un badge dedicato, pensato per evidenziare il supporto multipiattaforma. Questa indicazione aiuta gli utenti a capire rapidamente se il titolo può essere utilizzato su più dispositivi.

Un'altra novità riguarda il modello di acquisto. Con il sistema "buy once play anywhere" gli sviluppatori possono scegliere di proporre un prezzo unico valido sia per la versione mobile sia per quella PC, se il gioco è disponibile su Google Play Games per computer. In questo modo l'utente acquista il titolo una sola volta e può utilizzarlo su entrambi i dispositivi. La funzione di cross-buy è attualmente in fase di test con alcuni giochi, tra cui Brotato: Premium.

Per i titoli disponibili esclusivamente su PC viene introdotta anche la possibilità di completare l'intero processo di acquisto direttamente da Google Play Games su computer, mantenendo gli stessi standard di sicurezza e protezione dei dati previsti dallo store mobile. Tra le nuove funzioni è presente anche Game Trial, uno strumento che consente di provare un gioco per un periodo limitato prima di acquistarlo. La prova può essere avviata direttamente dalla pagina dello store e permette di iniziare a giocare con un solo tocco.

Dal punto di vista tecnico la funzione è integrata all'interno dell'Android App Bundle, evitando agli sviluppatori la creazione di versioni demo separate. Ogni utente può accedere alla prova una sola volta e, se decide di acquistare il gioco al termine del periodo disponibile, può mantenere i progressi salvati durante il test.

Google sta inoltre lavorando a opzioni aggiuntive per gli sviluppatori, come la possibilità di impostare una durata personalizzata della prova o di concluderla dopo uno specifico evento di gioco. La piattaforma punta anche a rafforzare il servizio Play Pass, che offre un catalogo di giochi senza pubblicità e senza acquisti in-app. I titoli a pagamento presenti nel servizio potranno essere resi disponibili anche su Google Play Games per PC, ampliando le modalità di accesso per gli abbonati.

Google ha infine annunciato di essere al lavoro su un'integrazione più profonda nel sistema delle funzioni di wishlist e notifiche sugli sconti. Gli utenti potranno salvare i giochi nella lista dei desideri e ricevere avvisi automatici quando vengono applicate promozioni, inizialmente su mobile e successivamente anche sui titoli PC.