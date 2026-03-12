Lo smartphone Xiaomi POCO F8 Pro da 256 GB è al minimo storico su Amazon

Se cerchi un nuovo smartphone a prezzo scontato, lo Xiaomi POCO F8 Pro è su Amazon a 493,90 € invece di 649,90 €, permettendoti di risparmiare circa 156 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Se invece preferisci altre colorazioni , di seguito trovi altre opzioni ma a prezzi leggermente più alti: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Buone prestazioni e autonomia

Questo smartphone è dotato di processore Snapdragon 8 Elite per offrire buone prestazioni e un'efficienza energetica eccezionale. La batteria ha una buona capacità, ovvero 6.210 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 100 W. Il display da 6,59" ha un design ergonomico con bordi arrodontati. A contribuire è l'audio Sound by Bose per esperienze ancora più immersive. Il comparto fotografico è invece caratterizzato da una tripla fotocamera da 50 MP con OIS e sensore d'immagine Light Fusion 800.

POCO F8 Pro

Nel complesso si tratta di uno smartphone di fascia media convincente a tutto fondo, privo di particolari difetti tediosi e sostanzialmente consigliabile a chiunque. Tuttavia, dovresti aspettarti bloatware, notifiche invasive e un aumento delle temperature quando il dispositivo è sotto stress. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.