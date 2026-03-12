Recupera Death Stranding Director’s Cut per PC in super sconto su Instant Gaming

Se non hai ancora recuperato l'avventura di Hideo Kojima, Death Stranding Director's Cut per PC è su Instant Gaming a soli 9,82 € invece di 40 € (abbiamo gà calcolato l'IVA). Su Steam è attualmente a prezzo pieno ed è tra i migliori sconti delle varie piattaforme. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
La visione finale di Kojima
Questa edizione include:
- Death Stranding
- HALF-LIFE cross-over content
- Cyberpunk 2077 cross-over content
- Il libro digitale
- Patch per lo zaino
- Tuta Squadra consegne speciali di Bridges (Gold)
- Personalizzazione BB pod (Gold)
- Guanti potenza (Gold)
- Tuta Squadra consegne speciali di Bridges (Silver)
- Personalizzazione BB pod (Omnireflector)
- Guanti potenza (Silver)
In questa versione vestirai i panni di Sam Bridges. La storia ruota attorno a un evento misterioso che ha aperto una strada tra i vivi e i morti, generando creature dell'aldilà che vagano in un mondo desolato. La versione per PC include frame rate elevato, modalità foto e supporto per monitor ultrawide. Stavolta l'utente viene introdotto meglio alle meccaniche di gioco, mentre le nuove costruzioni e i nuovi veicoli arricchiscono il gameplay. I più esigenti dovrebbero tenere a mente che le boss battle sono state bilanciate per le alte difficoltà ma rimangono ancora poco ispirate. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione.