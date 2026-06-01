AMD Radeon RX 9070 GRE RDNA 4 arriva ovunque, mentre la tecnologia FSR cambia: le novità dal Computex 2026

Al Computex 2026 di Taipei, AMD ha annunciato importanti novità per le sue schede grafiche, focalizzandosi sulla fascia media del settore desktop e sulle soluzioni per professionisti. La risoluzione 1440p rappresenta attualmente uno standard di riferimento nel mercato dei monitor, posizionandosi come un punto di equilibrio tra definizione dell'immagine e frame rate elevati sia nei titoli competitivi che nei giochi single-player.
In questo contesto si inserisce il lancio globale della AMD Radeon RX 9070 GRE (Golden Rabbit Edition), basata sulla nuova architettura RDNA 4 e progettata per competere in questo specifico segmento di mercato attraverso un incremento delle prestazioni in rasterizzazione e Ray Tracing, supportata dall'evoluzione dell'ecosistema software FidelityFX Super Resolution (FSR).
Specifiche della Radeon RX 9070 GRE
La Radeon RX 9070 GRE si basa sull'architettura RDNA 4 con l'obiettivo di garantire un'esperienza fluida a risoluzione 1440p, puntando a superare i 100 FPS anche con Ray Tracing attivo. La configurazione hardware prevede 48 Compute Unit, 48 acceleratori Raytracing di terza generazione e 96 acceleratori AI di seconda generazione. La frequenza massima di clock in Boost raggiunge i 2.79 GHz, supportata da 12 GB di memoria video, con un consumo complessivo stimato (Total Board Power) di 220W.
Secondo i dati condivisi dal produttore su un test di oltre 40 giochi, la RX 9070 GRE registra un incremento prestazionale medio rispetto alla GeForce RTX 5060 Ti pari al 22% in rasterizzazione nativa e al 26% in Ray Tracing nativo.
Il debutto sul mercato globale è fissato per il 1° giugno 2026 al prezzo consigliato di 549 dollari.
Aggiornamenti per la suite FSR
Parallelamente all'hardware, l'azienda ha illustrato la diffusione delle proprie tecnologie di upscaling. La suite AMD FSR, che integra ora algoritmi basati sul Machine Learning (FSR ML), conta un supporto ufficiale che supera i 300 titoli. Per quanto riguarda la compatibilità sul lungo periodo, è stato confermato che la tecnologia di upscaling FSR 4.1 verrà estesa anche alle schede video di precedente generazione basate su architettura RDNA 3, tramite il rilascio di un aggiornamento driver pianificato per il mese di luglio 2026.
Le novità del Computex hanno interessato anche il settore dei creatori di contenuti e dell'intelligenza artificiale con la linea professionale Radeon AI PRO R9000. Il prossimo aggiornamento driver, denominato release 26.Q2 PRO, introdurrà la certificazione ufficiale per oltre 50 applicazioni software professionali nei sistemi operativi Windows e Linux, tra cui figurano Adobe Photoshop, Premiere Pro e AutoDesk Maya 2024.
Nel confronto con la concorrenza, il modello Radeon AI PRO R9700 viene proposto a un prezzo di listino di 1349 dollari, posizionandosi come alternativa alla Nvidia RTX PRO 4500 Blackwell, commercializzata a 2999 dollari. I benchmark PugetBench evidenziano per la soluzione AMD un rapporto prestazioni per dollaro superiore del 116% in Photoshop, del 76% in Premiere Pro e del 62% in Maya.
Sul fronte dell'elaborazione dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), la scheda mostrerebbe un vantaggio nel rapporto qualità-prezzo dell'86% con DeepSeek e del 79% con Llama-3.1. Infine, per i carichi di lavoro legati alla produttività, viene introdotta la tecnologia dedicata Radeon AI FSR PRO, che include la funzionalità di Ray Regeneration.
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