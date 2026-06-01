AMD Radeon RX 9070 GRE RDNA 4 arriva ovunque, mentre la tecnologia FSR cambia: le novità dal Computex 2026

Al Computex 2026 di Taipei, AMD ha annunciato importanti novità per le sue schede grafiche, focalizzandosi sulla fascia media del settore desktop e sulle soluzioni per professionisti. La risoluzione 1440p rappresenta attualmente uno standard di riferimento nel mercato dei monitor, posizionandosi come un punto di equilibrio tra definizione dell'immagine e frame rate elevati sia nei titoli competitivi che nei giochi single-player.

In questo contesto si inserisce il lancio globale della AMD Radeon RX 9070 GRE (Golden Rabbit Edition), basata sulla nuova architettura RDNA 4 e progettata per competere in questo specifico segmento di mercato attraverso un incremento delle prestazioni in rasterizzazione e Ray Tracing, supportata dall'evoluzione dell'ecosistema software FidelityFX Super Resolution (FSR).