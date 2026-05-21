AMD presenta Ryzen AI Halo: la workstation ultra-compatta che sfida Apple e NVIDIA

Ryzen AI Halo è ufficiale: si tratta di una piattaforma di sviluppo locale pensata per sviluppatori, ricercatori e creatori di contenuti, che promette di abbattere i costi del cloud per "soli" 4.000 dollari.

AMD ha annunciato ufficialmente Ryzen AI Halo, una piattaforma di sviluppo locale progettata per inaugurare quella che viene definita l'era dell'Agentic Computing. Pensata per sviluppatori, ricercatori e creatori di contenuti, Halo promette di abbattere i costi del cloud e azzerare i tempi di configurazione software, offrendo una soluzione "chiavi in mano" per eseguire localmente flussi di lavoro complessi e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). Il sistema sarà pre-ordinabile a partire da giugno 2026 con un prezzo base di 3.999 dollari, quindi andiamo a vedere insieme tutti i dettagli tecnici forniti da AMD.

Hardware di punta in un formato ultra-compatto A livello di design, Ryzen AI Halo si presenta come un concentrato di ingegneria estrema. L'intero sistema è racchiuso in uno chassis di appena 150x150 mm (con uno spessore di 43 mm) e pesa poco più di un chilogrammo. Ryzen AI Halo Questa prima iterazione della piattaforma è alimentata dal processore Ryzen AI Max+ 395, che offre: CPU con architettura "Zen 5" con 16 core e 32 thread (boost fino a 5.1 GHz);

128 GB di memoria unificata LPDDR5x (a 8000MT/s), fondamentale per caricare grandi modelli in locale;

grafica integrata AMD Radeon 8060S con 40 Compute Unit;

NPU XDNA 2 capace di erogare 50 TOPS per l'inferenza IA;

unità SSD PCIe Gen 4x4 da 2 TB;

connettività con Wi-Fi 7, porta Ethernet da 10Gbps, Bluetooth 5.4, 3 porte USB-C e un'uscita HDMI 2.1b. Tutto questo mantenendo un'efficienza che sembra straordinaria: il processore opera con un cTDP tra i 45W e i 120W, mentre l'intero sistema registra un consumo di picco sostenuto di soli 150W. AMD Ryzen AI Max PRO Serie 400: ufficiali i nuovi processori Zen 5 che puntano tutto sull'IA locale Il vero valore aggiunto di Halo dovrebbe però essere l'ecosistema software. AMD vuole eliminare i giorni persi a configurare driver e dipendenze, quindi il sistema include l'AMD Ryzen AI Developer Center, un hub unificato disponibile sia per Windows sia per Linux. Halo arriva quindi con lo stack software AMD ROCm (versione 7.12 e 7.13) preinstallato e ottimizzato, insieme ad app pronte all'uso come LM Studio, ComfyUI e VS Code. Garantisce inoltre supporto "Day 0" a modelli come GPT-OSS, Flux 2 e SDXL. Per chi vuole iniziare subito a programmare, AMD ha introdotto gli AMD AI Playbooks: guide pratiche integrate a sistema (5 preinstallate e altre 10+ disponibili online) che permettono agli sviluppatori di testare flussi di lavoro reali, dalla generazione di immagini all'automazione multi-agente, in pochissimi minuti.

Prestazioni e confronti: Halo sfida Apple e NVIDIA Durante la presentazione, AMD non si è risparmiata nei paragoni con la concorrenza. L'azienda ha dichiarato che Ryzen AI Halo è in media 4 volte più veloce di un Mac Mini con chip M4 Pro in vari carichi di lavoro basati su PyTorch. Ha poi mostrato come un MacBook Pro con il futuro chip M5 Pro fallisca nell'eseguire alcuni modelli di generazione video in locale, compiti che invece Halo gestisce fluidamente grazie a ROCm. NVIDIA DGX Spark è diretto concorrente di Halo Confrontato con la workstation NVIDIA DGX Spark (venduta a 4.699 dollari), Ryzen AI Halo risulterebbe non solo più economico, ma anche più performante: genera l'14% di token al secondo in più sul modello GLM 4.7 Flash (30B), il 12% in più su Qwen 3.5 (122B) e il 7% in più su GPT OSS (120B). Rivolto a chi spende cifre esorbitanti per le API in cloud (come Claude Sonnet 4.5), seconda AMD Halo rappresenta un investimento ad altissimo rendimento. Le stime interne dicono che, spostando i flussi di lavoro locali e sfruttando le prestazioni della macchina per appena 8 ore al giorno, un professionista possa risparmiare circa 750 dollari al mese, ripagando l'hardware in circa 6 mesi. Dopodiché, l'unico costo per l'utente rimarrebbe la bolletta elettrica, stimata in circa 16 dollari al mese. Infine, chi acquista Halo avrà accesso a vantaggi esclusivi tramite l'AMD AI Developer Program, ottenendo crediti cloud gratuiti, token per LLM, supporto prioritario e un filo diretto per i feedback con gli ingegneri AMD. L'evoluzione della piattaforma, poi, non si fermerà qui: AMD ha già confermato che, a partire dal terzo trimestre (Q3) 2026, la piattaforma Halo verrà aggiornata integrando i neonati processori Ryzen AI Max PRO Serie 400 (come il modello 495), che alzeranno l'asticella della memoria unificata a 192 GB e permetteranno di gestire modelli da oltre 300 miliardi di parametri in totale autonomia.