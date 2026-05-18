Nacon amplia la gamma Revosim con tre nuovi volanti Direct Drive per PC e console

Nacon ha allargato la sua offerta hardware dedicata ai simulatori di guida con tre nuovi bundle a marchio Revosim , ciascuno composto da una base, un volante e un set di pedali, compatibili con PC e, in parte, con le console. Sono pensati per soddisfare il pubblico degli ultra appassionati, che non vogliono avere compromessi mentre giocano.

I bundle

Vediamo com'è composta l'offerta:

Uno dei bundle di Nacon

Il RS Pure è un bundle premium da 10NM compatibile con le console: Destinato agli utenti che cercano un alto livello di prestazioni e realismo, questa versione segna l'ingresso strategico di NACON nel mercato sim-racing per console, dopo un notevole debutto su PC.

L'RS Initiale è invece un bundle intermedio da 6NM per PC e console. Una base volante progettata per offrire un equilibrio ottimale tra prestazioni e accessibilità.

L'RS Lite è un bundle entry-level da 3.2NM per PC e console. Questo modello entry-level è pensato per rendere la tecnologia Direct Drive accessibile a un maggior numero di utenti.

L'estensione della gamma va nella direzione di un ecosistema più completo, che copra diversi profili di utenza senza abbandonare il posizionamento su qualità e prezzi competitivi che ha caratterizzato i prodotti Revosim finora. Specifiche tecniche dettagliate, disponibilità e prezzi saranno comunicati in una fase successiva. Intanto potete tenere d'occhio il sito ufficiale per futuri aggiornamenti.