Una RAM celebrativa da 48 GB che costa praticamente 1.000 euro: ecco ASUS ROG DDR5 RGB Edition 20

Il prodotto punta soprattutto sull'esclusività. Oltre a specifiche tecniche di alto livello, ASUS ha scelto un design nero con dettagli rossi e dorati che richiama i colori storici del brand. La produzione è stata affidata a BIWIN, partner già incluso nel programma ROG Certified.

In occasione del ROG Day 2026 in Cina, ASUS ha svelato un nuovo kit di memoria pensato per celebrare il ventesimo anniversario del marchio Republic of Gamers. Si chiama ROG DDR5 RGB Edition 20 e si tratta di una soluzione in edizione speciale destinata agli appassionati di PC gaming e overclock.

Specifiche di fascia alta con chip SK hynix M-die

Il kit è composto da due moduli da 24 GB ciascuno, per una capacità totale di 48 GB. Le memorie operano a una frequenza di DDR5-6000 con latenze CL26-36-36-76, valori che collocano il prodotto nella fascia enthusiast. ASUS conferma l'utilizzo di chip SK hynix M-die, molto apprezzati dagli utenti più esperti per il buon margine di overclock.

Infografica per ASUS ROG DDR5 RGB Edition 20

Il kit supporta sia i profili AMD EXPO sia Intel XMP, risultando compatibile con le principali piattaforme desktop di ultima generazione. Non manca il supporto all'illuminazione Aura Sync e a una modalità dedicata denominata ROG Mode. È inoltre prevista una garanzia a vita.

Durante lo stesso evento, ASUS ha annunciato il programma ROG Certified Memory, un'iniziativa che certifica moduli RAM sviluppati in collaborazione con produttori selezionati. Tra i 14 partner inclusi figurano marchi noti come Corsair, G.SKILL, Kingston, ADATA e TeamGroup. L'obiettivo è garantire una compatibilità ottimizzata con le schede madri ROG e profili specifici per ottenere prestazioni elevate con configurazioni semplificate.

Le vendite dovrebbero iniziare entro la fine di giugno, ma ASUS non ha ancora confermato una distribuzione internazionale. Il prezzo di lancio in Cina è fissato a 5.999 yuan, pari a circa 755 euro al cambio attuale, tasse escluse. Considerando IVA e costi di importazione, in Europa il prezzo finale potrebbe superare facilmente i 900 euro, arrivando vicino ai 1.000 euro.

Ovviamente ROG DDR5 RGB Edition 20 è un prodotto destinato a una nicchia molto specifica: più che una semplice memoria RAM, rappresenta un oggetto celebrativo per collezionisti e appassionati del marchio.