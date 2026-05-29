Qualcomm sfida il caro PC: laptop Windows con chip Snapdragon in arrivo a meno di 300 euro

Secondo Qualcomm, i nuovi modelli offriranno prestazioni sufficienti per navigazione web, streaming, videochiamate e multitasking leggero senza sacrificare troppo autonomia e silenziosità. La società ha spiegato che Snapdragon C è stato progettato specificamente per i notebook economici. A differenza delle piattaforme Snapdragon X utilizzate nei Copilot+ PC più recenti, questa soluzione non utilizza i nuovi core Oryon sviluppati internamente da Qualcomm, ma si basa sui più datati core Kryo già visti su smartphone e Chromebook degli anni scorsi.

I notebook Windows con processori ARM hanno iniziato a diffondersi soprattutto nella fascia premium, con prezzi spesso superiori ai 900 euro. Ora Qualcomm vuole cambiare strategia e portare questa architettura anche nei modelli più economici, annunciando una nuova piattaforma chiamata Snapdragon C. L'obiettivo è abbassare il costo dei portatili entry level fino a circa 300 dollari (circa 275 euro), in un periodo in cui i prezzi dei PC continuano a crescere anche a causa dell'aumento del costo della memoria RAM e dei componenti.

Snapdragon C punta ai notebook Windows più economici

Secondo Qualcomm, i portatili con Snapdragon C dovrebbero garantire un sistema reattivo e una buona autonomia durante tutta la giornata. L'azienda parla anche di dispositivi con ventole poco rumorose e di un'esperienza d'uso più fluida rispetto a quella tipica dei notebook economici attualmente sul mercato. Per raggiungere prezzi così bassi, però, alcuni compromessi sembrano inevitabili. Qualcomm ha confermato che questi chip integreranno una NPU dedicata ai carichi di lavoro IA locali, ma le prestazioni non saranno sufficienti per soddisfare i requisiti Microsoft dei Copilot+ PC. Di conseguenza, non saranno disponibili tutte le funzioni IA avanzate introdotte recentemente su Windows.

Acer Aspire Go 15 AG15-Q31P

Il primo modello annunciato è Acer Aspire Go 15 AG15-Q31P, un notebook da 15,6 pollici con schermo Full HD, fino a 8 GB di RAM e fino a 512 GB di archiviazione interna. La dotazione comprende due porte USB-C complete, una USB-A, uscita HDMI 1.4, webcam Full HD, Wi-Fi 6E e batteria da 53 Wh. Acer non ha ancora comunicato prezzo definitivo e data di uscita, mentre HP e Lenovo hanno confermato di essere al lavoro su prodotti basati sulla stessa piattaforma.

Qualcomm sostiene che diversi notebook siano già in sviluppo e che maggiori dettagli tecnici arriveranno nei prossimi mesi. L'arrivo di notebook ARM a meno di 300 dollari potrebbe modificare sensibilmente il segmento entry level dei PC Windows, dominato negli ultimi anni da dispositivi spesso limitati sotto il profilo delle prestazioni e dell'autonomia.

Allo stesso tempo, resta da capire quanto questi chip riusciranno realmente a competere con soluzioni x86 tradizionali e con prodotti come MacBook Neo, che ha attirato attenzione proprio per il rapporto tra prezzo e prestazioni. Nei prossimi mesi sarà più chiaro se il mercato dei notebook economici sia davvero pronto per una nuova generazione di PC ARM.