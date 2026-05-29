Anthropic apre un nuovo ufficio a Milano per guidare aziende, sviluppatori e ricerca italiana nel campo dell'IA

Anthropic ha annunciato l'apertura di un nuovo ufficio a Milano, segnando il suo sesto hub europeo dopo Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco. La nuova sede italiana sarà composta da un team di professionisti che lavorerà a stretto contatto con aziende, sviluppatori e ricercatori del Paese, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale attraverso l'utilizzo di Claude e contribuire al dibattito già attivo nel sistema industriale e nella società italiana.