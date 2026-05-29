Anthropic apre un nuovo ufficio a Milano per guidare aziende, sviluppatori e ricerca italiana nel campo dell'IA

Anthropic ha annunciato l'apertura di un nuovo ufficio a Milano, segnando il suo sesto hub europeo dopo Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco. La nuova sede italiana sarà composta da un team di professionisti che lavorerà a stretto contatto con aziende, sviluppatori e ricercatori del Paese, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo responsabile dell'intelligenza artificiale attraverso l'utilizzo di Claude e contribuire al dibattito già attivo nel sistema industriale e nella società italiana.
Il lavoro di Antrhopic a Milano e sul suolo italiano
L'annuncio arriva poco dopo la pubblicazione di Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV dedicata all'intelligenza artificiale. Alla presentazione del documento ha partecipato anche Chris Olah, co-fondatore di Anthropic, che ha sottolineato le implicazioni etiche dell'IA.
Anthropic evidenzia come le proprie competenze nella frontier AI e l'attenzione alla sicurezza abbiano già attirato la fiducia di numerose aziende italiane.
Il team guidato da Thomas Remy, Head of Southern Europe, collabora con grandi gruppi come Generali e Unipol nel settore finanziario, Angelini Pharma e Bracco nel life sciences, Enel nell'energia e Pirelli nel settore automotive.
La società ha inoltre avviato una partnership con JAKALA per estendere l'utilizzo di Claude a oltre 3.000 dipendenti, con l'obiettivo di liberare circa il 70% del tempo del management senior per attività strategiche. Tra gli early adopter italiani figurano anche Satispay e Bending Spoons.
Antrhopic e il design italiano: le iniziative a Milano
Anthropic sta inoltre collaborando con il mondo del design italiano, inclusa una iniziativa durante la Milano Design Week con Alcova Milano, per mostrare come l'AI possa integrarsi nei processi creativi di design industriale, d'arredo e degli spazi.
Secondo Chris Ciauri, Managing Director International, l'Italia rappresenta un contesto ideale per accompagnare la transizione verso l'IA, coinvolgendo imprese, università e istituzioni culturali.
L'azienda sottolinea infine che la trasformazione legata all'intelligenza artificiale non può essere affrontata solo dal settore tecnologico, ma richiede uno sforzo collettivo per garantire un impatto positivo sull'umanità.
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