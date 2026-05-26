Per la prima volta, Papa Leone XIV parla di IA nella nuova enciclica "Magnifica Humanitas"

In sostanza, nell'enciclica si prende atto di come la tecnologia e l'intelligenza artificiale siano ormai parte integrante della vita umana, ma invece di effettuare una semplice condanna generica, il testo cerca di mettere in guardia su aspetti anche non proprio palesi della questione.

A dire il vero, sembra che il testo sia stato accolto piuttosto positivamente anche dagli appassionati di tecnologia, in quanto contiene considerazioni equilibrate e condivisibili su molti aspetti critici in particolare dell'intelligenza artificiale, trattando l'argomento con una certa competenza, almeno dal punto di vista sociologico e rispetto a quanto ci si possa aspettare da un testo del genere.

Sta facendo un certo scalpore la nuova enciclica Magnifica Humanitas pubblicata dal Vaticano e scritta da Papa Leone XIV , in quanto si tratta della prima volta che in un documento del genere si parla apertamente di intelligenza artificiale e tecnologia , in rapporto con la vita umana e la società.

Testo pesante, ma con alcuni spunti interessanti

Il primo approccio all'argomento, con le immagini bibliche della Torre di Babele e delle mura di Gerusalemme, sembrano andare nella direzione classica della visione intransigente della tecnologia da parte della teologia cattolica, ma l'argomento viene poi trattato in maniera più profonda e interessante.

Leone XIV firma una carta Pokémon di Popplio

In sostanza, si parla di convivere con questi avanzamenti tecnologici ma tenendo sempre a mente i rischi che possono derivare da questi, e in particolare la disumanizzazione e l'aumento della disgregazione del tessuto sociale che può derivare da queste.

Si parla però soprattutto del rischio di incrementare le differenze già presenti fra popoli e strati diversi della società. In particolare, è interessante un passaggio in cui viene riferito che la tecnologia e l'IA non sono propriamente neutrali ma derivano sostanzialmente da chi le pensa, le finanzia e le regola, cosa che può portare a squilibri sia nell'utilizzo della tecnologia che nella diffusione della conoscenza.

Insomma, è un testo certamente pesante e ovviamente non tecnico, ma che può risultare interessante, se non altro come dimostrazione di quanto questi argomenti siano diventati importanti su diversi livelli. Lo potete consultare a questo indirizzo.

Da notare, peraltro, che l'enciclica di Leone XIV sta già entrando nelle grazie dei fan del fantasy (e tutto il corollario di argomenti a cui possono essere collegati) perché contiene un'ampia citazione da Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, che risulta particolarmente azzeccata, con il discorso di Gandalf che incoraggia Frodo ad agire, entro i propri limiti, contro i mali che affliggono la Terra di Mezzo.

Insomma, considerando anche l'episodio che ha visto Leone XIV firmare una carta Pokémon di Popplio, se non altro c'è da dire che il Vaticano sembra aver fatto passi da gigante sul fronte della comunicazione.