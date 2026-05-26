Logitech presenta la nuova linea Signature Comfort Plus con mouse ergonomici e combo tastiera pensati per il massimo comfort

La nuova serie comprende due mouse wireless , M850L e M840L, oltre alla combo tastiera e mouse MK880 . L'obiettivo principale della linea è offrire maggiore comfort durante sessioni di utilizzo prolungate, riducendo l'affaticamento di mani e polsi.

Logitech ha ampliato la famiglia Signature con la nuova linea Signature Comfort Plus , una gamma di periferiche pensate per chi trascorre molte ore alla scrivania tra lavoro in ufficio, smart working e attività personali.

Anche la tastiera inclusa nella combo MK880 è stata progettata con particolare attenzione all'ergonomia. Il poggiapolsi utilizza un doppio strato di memory foam per offrire maggiore supporto durante la digitazione. I tasti ammortizzati contribuiscono invece a ridurre sia il rumore sia le sollecitazioni fisiche sulle dita . La tastiera permette inoltre di regolare l'inclinazione su tre livelli: 0°, 4° e 8° .

Logitech ha inoltre integrato clic e scorrimento silenziosi per rendere l'esperienza d'uso più discreta e meno rumorosa. Entrambi i mouse supportano la tecnologia SmartWheel per uno scorrimento preciso e veloce , oltre alla possibilità di personalizzare i pulsanti tramite il software Logi Options+ e accedere rapidamente all'Actions Ring.

Il modello M850L rappresenta una novità importante perché è il primo mouse dell'azienda dotato di supporto palmare imbottito integrato . Il dispositivo utilizza una forma ergonomica per destrorsi con superfici laterali in gomma progettate per migliorare la presa e aumentare il comfort durante l'utilizzo quotidiano.

Prezzi e disponibilità della nuova linea Logitech

L'intera linea Signature Comfort Plus supporta la tecnologia Easy-Switch, che consente di collegare e utilizzare fino a tre dispositivi contemporaneamente, tra PC, notebook, tablet e smartphone. La compatibilità è garantita con diversi sistemi operativi, tra cui Windows, macOS e ChromeOS. Attraverso Logi Options+ è possibile personalizzare scorciatoie, Smart Actions e accessi rapidi agli strumenti AI come Copilot, Gemini e ChatGPT.

Di seguito i prezzi con link per acquistare i singoli prodotti:

Saranno disponibili anche versioni business con ricevitore Logi Bolt USB-C e supporto Logitech Sync per la gestione centralizzata IT. Logitech ha inoltre confermato l'utilizzo di plastica riciclata tra il 49% e il 77% e packaging in carta riciclata.