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Logitech presenta la nuova linea Signature Comfort Plus con mouse ergonomici e combo tastiera pensati per il massimo comfort

Logitech ha annunciato la nuova linea Signature Comfort Plus composta da mouse ergonomici e combo tastiera progettati per lunghe sessioni di lavoro.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/05/2026
Logitech Signature Comfort Plus M850 L

Logitech ha ampliato la famiglia Signature con la nuova linea Signature Comfort Plus, una gamma di periferiche pensate per chi trascorre molte ore alla scrivania tra lavoro in ufficio, smart working e attività personali.

La nuova serie comprende due mouse wireless, M850L e M840L, oltre alla combo tastiera e mouse MK880. L'obiettivo principale della linea è offrire maggiore comfort durante sessioni di utilizzo prolungate, riducendo l'affaticamento di mani e polsi.

Ulteriori dettagli sui singoli nuovi prodotti Logitech

Il modello M850L rappresenta una novità importante perché è il primo mouse dell'azienda dotato di supporto palmare imbottito integrato. Il dispositivo utilizza una forma ergonomica per destrorsi con superfici laterali in gomma progettate per migliorare la presa e aumentare il comfort durante l'utilizzo quotidiano.

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Logitech ha inoltre integrato clic e scorrimento silenziosi per rendere l'esperienza d'uso più discreta e meno rumorosa. Entrambi i mouse supportano la tecnologia SmartWheel per uno scorrimento preciso e veloce, oltre alla possibilità di personalizzare i pulsanti tramite il software Logi Options+ e accedere rapidamente all'Actions Ring.

Anche la tastiera inclusa nella combo MK880 è stata progettata con particolare attenzione all'ergonomia. Il poggiapolsi utilizza un doppio strato di memory foam per offrire maggiore supporto durante la digitazione. I tasti ammortizzati contribuiscono invece a ridurre sia il rumore sia le sollecitazioni fisiche sulle dita. La tastiera permette inoltre di regolare l'inclinazione su tre livelli: 0°, 4° e 8°.

Prezzi e disponibilità della nuova linea Logitech

L'intera linea Signature Comfort Plus supporta la tecnologia Easy-Switch, che consente di collegare e utilizzare fino a tre dispositivi contemporaneamente, tra PC, notebook, tablet e smartphone. La compatibilità è garantita con diversi sistemi operativi, tra cui Windows, macOS e ChromeOS. Attraverso Logi Options+ è possibile personalizzare scorciatoie, Smart Actions e accessi rapidi agli strumenti AI come Copilot, Gemini e ChatGPT.

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Di seguito i prezzi con link per acquistare i singoli prodotti:

Saranno disponibili anche versioni business con ricevitore Logi Bolt USB-C e supporto Logitech Sync per la gestione centralizzata IT. Logitech ha inoltre confermato l'utilizzo di plastica riciclata tra il 49% e il 77% e packaging in carta riciclata.

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