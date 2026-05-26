I nuovi dati di vendita di Kenshi sono impressionanti e il team di sviluppo parla di Kenshi 2

Dal debutto avvenuto nel 2018, il gioco di ruolo Kenshi ha raggiunto oltre 3 milioni di giocatori. Per celebrare il risultato, gli sviluppatori hanno pubblicato un lungo messaggio dedicato alla community, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del progetto nel corso degli anni.

Il team ha rivolto un pensiero ai giocatori, ai modder, ai creatori di contenuti, ai fan artist e a chiunque abbia condiviso esperienze legate al gioco: "Non saremmo potuti arrivare qui senza di voi", si legge nel comunicato. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai fan di Beep, uno dei personaggi più iconici e apprezzati dalla community.