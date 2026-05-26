I nuovi dati di vendita di Kenshi sono impressionanti e il team di sviluppo parla di Kenshi 2

Dal debutto avvenuto nel 2018, il gioco di ruolo Kenshi ha raggiunto oltre 3 milioni di giocatori. Per celebrare il risultato, gli sviluppatori hanno pubblicato un lungo messaggio dedicato alla community, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del progetto nel corso degli anni.
Il team ha rivolto un pensiero ai giocatori, ai modder, ai creatori di contenuti, ai fan artist e a chiunque abbia condiviso esperienze legate al gioco: "Non saremmo potuti arrivare qui senza di voi", si legge nel comunicato. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai fan di Beep, uno dei personaggi più iconici e apprezzati dalla community.
Un grande successo e... Kenshi 2
Per l'occasione sono stati aggiunti nuovi contenuti cosmetici al Negozio dei Punti di Steam dedicato al gioco. Tra le novità figurano avatar animati ispirati a Mad Cat-Lon, John Kenshi e Hive Queen, oltre a nuove cornici per avatar come Imprisoned, Beak Thing Peekaboo e una cornice basata sull'interfaccia originale del gioco.
Naturalmente, gran parte dell'attenzione della community continua a concentrarsi su Kenshi 2. Gli sviluppatori hanno riconosciuto apertamente che "Kenshi 2 quando?" è la domanda che ricevono più spesso.
Pur senza condividere dettagli concreti o finestre di lancio, il team ha spiegato di voler comunicare le novità solo quando sarà il momento giusto. Citando quanto affermato da Chris e Nat nel video "Meet the Creators", gli sviluppatori ricordano che "le cose non seguono spesso un ordine che funziona bene per il marketing".
Nel frattempo è stato aperto il sito dedicato kenshi2when.com, che raccoglie informazioni sullo stato attuale dello sviluppo, approfondimenti sulla filosofia creativa dello studio e un sistema di iscrizione per ricevere aggiornamenti specifici legati al sequel.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.