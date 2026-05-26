Milano Indies è arrivato all'ottava edizione: è un evento dedicato alla scena indipendente italiana

L'ottava edizione di Milano Indies segna il ritorno a Cologno Monzese di uno degli eventi italiani dedicati alla scena videoludica indipendente. La manifestazione, che si svolgerà il 30 maggio 2026 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, continuerà a proporre uno spazio di incontro tra sviluppatori, studi emergenti, professionisti del settore e pubblico interessato al mondo dei videogiochi indie, con lo stesso piglio rivoluzionario di sempre.
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L'iniziativa punta a valorizzare la creatività e la sperimentazione che caratterizzano il panorama indipendente, mantenendo un approccio definito dagli organizzatori come dal "piglio punk" e volutamente informale. Durante la giornata sarà possibile assistere a presentazioni, provare nuovi progetti e confrontarsi direttamente con i team di sviluppo.
Milano Indies si propone anche come occasione di networking per chi lavora o desidera avvicinarsi all'industria videoludica, offrendo visibilità sia a produzioni italiane sia a progetti internazionali ancora inediti.
Con il passare degli anni, l'evento si è ritagliato un ruolo sempre più riconoscibile all'interno della community, contribuendo a consolidare Milano come uno dei poli creativi italiani legati allo sviluppo videoludico.
L'ingresso sarà aperto non solo agli addetti ai lavori, ma anche a studenti, appassionati e curiosi interessati a conoscere più da vicino la realtà del gaming indipendente.
Tra gli argomenti affrontati, la locandina promette che si parlerà anche della "questione Tax Credit", un'agevolazione fiscale che permette a imprese e cittadini di detrarre o compensare direttamente alcune spese sostenute con le tasse dovute allo Stato, balzata agli onori della cronache per la questione 1348: Ex Voto.
Se vi interessa, segnaliamo che la nuova edizione di Milano Indies si svolgerà negli spazi del Nemiex, in Viale Piemonte 41 di Cologno Monzese, Milano.
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