Annunciati i finalisti degli Italian Video Game Awards 2026

IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, ha annunciato le nomination della quattordicesima edizione degli Italian Video Game Awards. La cerimonia di premiazione si terrà l'11 giugno alle 19.30 al Cinema La Compagnia di Firenze, sede della Casa del Cinema della Regione Toscana, nell'ambito di First Playable, appuntamento dedicato al settore videoludico in programma dal 10 al 12 giugno.

L'iniziativa punta a promuovere e valorizzare le produzioni italiane attraverso una serie di riconoscimenti dedicati alle eccellenze del settore. In totale saranno assegnati sette premi: Best Italian Game per il miglior videogioco italiano, Best Italian Debut Game per la migliore opera prima, Outstanding Art per il titolo che si distingue sotto il profilo artistico e visivo, Outstanding Experience per l'esperienza di gioco più coinvolgente o originale, Outstanding Audio per il miglior lato sonoro e Community Spotlight Award, attribuito dalla community dei soci developer di IIDEA alla produzione italiana più apprezzata tra quelle candidate come miglior gioco italiano.

A valutare le candidature sarà una giuria internazionale composta da Stefania Sperandio, critica e divulgatrice videoludica, Simone Silvestri, Art Director di Housemarque, Ariel Pai, Senior Product Scout & Business Development Manager di PQube, e Lorenzo Mancosu, Senior Editor di Multiplayer.it e Editor in Chief di VGA Play. A loro si aggiunge il voto aggregato dei soci developer di IIDEA.