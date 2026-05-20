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Il nuovo trailer di PS5 Pro ci dice che "ogni dettaglio conta": gli utenti rispondono "anche il prezzo"

Sony ha pubblicato un nuovo trailer chiamato "Ogni dettaglio conta" e dedicato alla potenza di PS5 Pro e ai vantaggi che si ottengono con questa console. Gli utenti di YouTube hanno però risposto che anche il prezzo conta.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/05/2026
PS5 Pro e il controller DualSense

Tramite YouTube, Sony ha da poco pubblicato un nuovo trailer pubblicitario per PS5 Pro. Non si tratta di nulla di particolare in sé e per sé, visto che regolarmente la compagnia rende disponibili video promozionali dei propri prodotti, ma in questo caso gli utenti hanno reagito negativamente al nome - "Ogni dettaglio conta" - affermando che anche il prezzo conta, e molto.

Ricordiamo infatti che ad aprile PS5 Pro - insieme alle altre console e dispositivi di Sony - è aumentata di prezzo passando da 799,99€ a 899,99€. Un aumento significativo per una piattaforma da gioco già molto costosa.

Il video di PS5 Pro

Nel video vengono mostrati vari giochi di alto profilo, come Ghost of Yotei, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e EA Sports FC 26. Il video mira a spiegare in modo rapido che con PS5 Pro si ottengono vari vantaggi grafici e che è il miglior modo per godersi i grandi titoli AAA.

Come detto, però, la console costa parecchio e quindi gli utenti su YouTube hanno reagito come ci si può aspettare, con commenti come "anche l'aumento di prezzo conta", "pure il prezzo conta" e "non a quella cifra", "gli aumenti di prezzo non hanno limiti" (una battuta sul motto di PlayStation 'Il gioco non ha limiti"), "l'avidità non ha limiti" e via dicendo.

007 First Light sfrutta il nuovo PSSR su PS5 Pro: IO Interactive parla dell'ottimizzazione sulla console Sony 007 First Light sfrutta il nuovo PSSR su PS5 Pro: IO Interactive parla dell'ottimizzazione sulla console Sony

Non crediamo che Sony non si aspettasse questo tipo di commenti. Innegabilmente PS5 Pro è una console pensata per una nicchia di super appassionati con un grande potere d'acquisto e supponiamo che per Sony vada benissimo anche vendere il modello base al resto dei fan.

Se avete la console, ricordiamo che la modalità "Migliora la qualità dell'immagine PSSR" di PS5 Pro è ottima secondo Digital Foundry.

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