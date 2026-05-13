Sony Xperia 1 VIII ufficiale: nuova fotocamera con IA e teleobiettivo più grande

L'obiettivo è semplificare la fotografia quotidiana, offrendo indicazioni automatiche su tonalità di colore, modalità di scatto ed effetti bokeh, senza richiedere competenze avanzate. Accanto alle novità software, Sony ha aggiornato anche l'hardware della fotocamera, con un teleobiettivo dotato di un sensore sensibilmente più grande rispetto al modello precedente.

Sony ha annunciato il nuovo Sony Xperia 1 VIII , smartphone di fascia alta che punta soprattutto su fotografia e multimedia. Il dispositivo introduce l'inedito AI Camera Assistant, una funzione basata su Xperia Intelligence che suggerisce impostazioni di scatto in base al soggetto e alla scena inquadrata.

Sony Xperia 1 VIII punta tutto su fotografia e intelligenza artificiale

La principale novità di Xperia 1 VIII è l'AI Camera Assistant. Una volta aperta l'app Fotocamera, il sistema analizza con l'intelligenza artificiale il soggetto, le condizioni di luce e altri elementi della scena per suggerire profili colore e impostazioni ispirate ai Creative Look sviluppati da Sony per le fotocamere della serie Alpha.

Il teleobiettivo integra un sensore da 1/1,56 pollici, circa quattro volte più grande rispetto a quello utilizzato su Xperia 1 VII. Questo aggiornamento dovrebbe tradursi in immagini più dettagliate e in una migliore resa nelle condizioni di scarsa illuminazione. Sony afferma che tutte e tre le fotocamere, equivalenti a 16 mm, 24 mm e 70 mm, beneficiano dell'elaborazione RAW multi-frame. La tecnologia combina più scatti per ridurre il rumore, ampliare la gamma dinamica e preservare meglio i dettagli nelle aree chiare e scure.

Il nuovo design si chiama ORE e si ispira alle texture dei minerali naturali. La scocca mantiene alcune caratteristiche sempre più rare nel mercato degli smartphone premium, come il pulsante fisico dedicato alla fotocamera e il jack audio da 3,5 mm. Sony continua così a rivolgersi a chi utilizza cuffie cablate e apprezza una gestione più tradizionale dello scatto fotografico. Anche il comparto audio è stato aggiornato con nuovi altoparlanti stereo Full-Stage, progettati per offrire bassi più profondi e una migliore separazione dei canali.

Sotto la scocca trova posto il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip di nuova generazione che, secondo Sony, garantisce un incremento delle prestazioni fino al 20% rispetto alla piattaforma precedente. La batteria promette fino a due giorni di autonomia con un utilizzo standard, mentre Sony indica una durata complessiva di quattro anni mantenendo una buona salute dell'accumulatore.

Xperia 1 VIII è disponibile per la prevendita in alcuni paesi europei a un prezzo di listino che parte da 1500€ per il taglio da 256GB, disponibile in tre colorazioni: Graphite Black, Iolite Silver e Garnet Red. La variante Native Gold, con memoria da 1TB, è esclusiva dello store Sony e costa 2.000€. Inoltre è disponibile una custodia opzionale con supporto integrato e materiale traslucido progettato per valorizzare il design del dispositivo. Le spedizioni partiranno dal mese di giugno, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle modalità di distribuzione in Italia.