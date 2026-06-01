Il FlexStrike Wireless Fight Stick di Sony ha una data e un prezzo

Sony ha annunciato data di uscita e prezzo del FlexStrike Wireless Fight Stick: il dispositivo di controllo in stile cabinato sarà disponibile ufficialmente a partire dal 6 agosto e lo si potrà acquistare al prezzo di 199,99€.

Il FlexStrike verrà lanciato in contemporanea con il debutto di Marvel Tokon: Fighting Souls, sarà compatibile con PS5 e PC ed è stato disegnato pensando sia ai giocatori competitivi che ai partecipanti a tornei ed eventi dal vivo.

Il controller include una batteria ricaricabile integrata e una custodia a tracolla. Sarà possibile prenotarlo a partire dal 12 giugno tramite PlayStation Direct e presso una serie di rivenditori selezionati.

Contestualmente all'annuncio della data e del prezzo, Sony ha anche pubblicato un nuovo trailer di presentazione del FlexStrike che include le testimonianze di tecnici e sviluppatori che hanno contribuito al progetto.