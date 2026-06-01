Il FlexStrike Wireless Fight Stick di Sony ha una data e un prezzo

Sony ha annunciato data di uscita e prezzo del FlexStrike Wireless Fight Stick: il dispositivo di controllo in stile cabinato sarà disponibile ufficialmente a partire dal 6 agosto e lo si potrà acquistare al prezzo di 199,99€.
Il FlexStrike verrà lanciato in contemporanea con il debutto di Marvel Tokon: Fighting Souls, sarà compatibile con PS5 e PC ed è stato disegnato pensando sia ai giocatori competitivi che ai partecipanti a tornei ed eventi dal vivo.
Il controller include una batteria ricaricabile integrata e una custodia a tracolla. Sarà possibile prenotarlo a partire dal 12 giugno tramite PlayStation Direct e presso una serie di rivenditori selezionati.
Contestualmente all'annuncio della data e del prezzo, Sony ha anche pubblicato un nuovo trailer di presentazione del FlexStrike che include le testimonianze di tecnici e sviluppatori che hanno contribuito al progetto.
Ci sono anche monitor e altoparlanti
Come avrete notato, abbiamo provato FlexStrike e Pulse Elevate, questi ultimi i nuovi altoparlanti della linea Sony che saranno disponibili entro la fine dell'anno e metteranno in campo molte delle tecnologie già apprezzate nelle cuffie Pulse Explor ee Pulse Elite.
Infine è stato presentato un nuovo monitor da gaming da 27 pollici dotato di gancio di ricarica integrato per il controller DualSense e caratterizzato da un pannello IPS QHD con risoluzione 2560 x 1440 pixel e un supporto per il variable refresh rate (VRR) che gli consente di raggiungere i 120 Hz su PS5 e PS5 Pro o i 240 Hz su PC o Mac.
Le prenotazioni del 27" Gaming Monitor si apriranno il 5 giugno negli USA tramite PlayStation Direct e Best Buy, con un prezzo consigliato di 349,99 dollari.
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