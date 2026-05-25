Zara ha lanciato una borsa a forma di PSP

PlayStation Portable, o PSP che dir si voglia, sta vivendo una strana fase, affermandosi in modo inaspettato come oggetto di tendenza nel mondo della moda, in particolare tra le generazioni più giovani. Considerando che risale al 2004, si tratta di una stranezza davvero interessante. A notarlo è stata anche la casa di moda Zara , che lanciato una borsa a tracolla che omaggia il design della piattaforma di Sony, proposta al prezzo di 19,99 sterline.

L'accessorio riproduce nello specifico la parte frontale del modello PSP 1000. La superficie è realizzata in silicone e presenta loghi e tasti in rilievo, mentre lo schermo lucido da 4,3 pollici della console originale è stato ricreato utilizzando un inserto in materiale vinilico. Sebbene la riproduzione sia fedele, l'area del display non funge da tasca trasparente per personalizzarne l'interno, un dettaglio che avrebbe potuto ampliare le opzioni di personalizzazione.

Il design prosegue sulla parte posteriore, dove la superficie liscia ospita un discreto logo PSP, posizionato nello stesso punto in cui, sulla console reale, si trovava lo sportello per l'inserimento degli UMD, i supporti ottici della macchina. Lungo i bordi è agganciata una tracolla regolabile tramite fibbie in plastica; il cinturino mantiene un'estetica minimale, arricchita dalla presenza del marchio PlayStation e dalle iconiche forme geometriche associate all'azienda giapponese.

Oltre all'utilizzo strettamente legato all'abbigliamento, l'accessorio ha attirato l'attenzione degli appassionati anche per la sua potenziale utilità pratica. Le dimensioni e la struttura della borsa suggeriscono infatti che possa essere impiegata per il suo scopo più logico: trasportare in sicurezza una vera PSP 1000, insieme al cavo di ricarica e a qualche UMD, trasformando un articolo di moda in una funzionale custodia per il retrogaming. Se vi interessa, la potete prendere dal sito ufficiale.