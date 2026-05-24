Lo State of Play potrebbe durare ben 90 minuti, secondo un indizio

Abbiamo visto anche che lo State of Play verrà proiettato presso alcuni cinema , in particolare quelli appartenenti al circuito Alamo Drafthouse, e proprio da questa catena proviene il nuovo indizio sulla durata.

Secondo un indizio c'è la possibilità che lo State of Play abbia una notevole durata, forse addirittura di 90 minuti , almeno in base a quanto riferito da un messaggio di Alamo Drafthouse Cinema , che ha organizzato la proiezione in sala dell'evento.

C'è un dubbio, però

In base ad alcune pubblicità di Alamo, l'evento sembra durare circa 90 minuti, dunque un'ora e mezza di presentazione sulle novità per PS5: si tratterebbe di un evento veramente fuori dal comune, vicino ai vecchi "PlayStation Showcase".



Tuttavia, come fatto notare da molti utenti su Reddit in risposta alla segnalazione, questa informazione potrebbe non essere del tutto corretta.

Nel conteggio dei minuti potrebbe infatti rientrare il lungo countdown che solitamente precede la trasmissione vera e propria, e che probabilmente è compreso nella proiezione dell'evento, modificando così la durata complessiva.

Lo show vero e proprio probabilmente avrà una durata inferiore, dunque, ma al momento è difficile scartare qualsiasi possibilità, considerando peraltro che una fetta dell'evento sarà interamente dedicata a Marvel's Wolverine, come riferito in precedenza.

Sugli altri contenuti possiamo solo fare congetture, con alcuni leaker che parlano della presenza di un nuovo God of War e altre esclusive PS5, ma non resta che attendere il 2 giugno per sapere tutta la verità.