WhatsApp finalmente cambia anche su Android: arriva la nuova interfaccia in stile iPhone

WhatsApp continua a lavorare sull'unificazione dell'esperienza utente tra Android e iOS. L'ultima novità riguarda il sistema utilizzato per gestire i messaggi all'interno delle chat , una modifica che gli utenti Android attendono da tempo e che è finalmente comparsa nella versione beta dell'app.

Nuovo menu dei messaggi WhatsApp: cosa cambia su Android

L'aggiornamento è stato individuato nella beta 2.26.23.8 di WhatsApp per Android, distribuita attraverso il Google Play Store a un numero limitato di utenti. La novità più evidente riguarda il modo in cui vengono visualizzate le azioni disponibili sui messaggi. Fino a oggi, molte operazioni erano raccolte all'interno di un menu secondario oppure mostrate nella parte superiore dell'applicazione dopo la selezione di un messaggio.

La nuova interfaccia su Android

Con il nuovo sistema, tutte le principali funzioni vengono raccolte in un menu contestuale che appare in prossimità del contenuto selezionato. Le opzioni utilizzate più frequentemente, come risposta, inoltro o reazione, sono immediatamente accessibili, mentre le funzioni meno utilizzate vengono raggruppate in una sezione aggiuntiva dedicata. L'obiettivo è ridurre il numero di passaggi necessari per completare un'azione e mantenere l'attenzione dell'utente sulla conversazione, senza dover spostare lo sguardo verso la parte superiore dello schermo.

L'accesso al nuovo menu non richiede alcun cambiamento nelle abitudini d'uso. È sufficiente tenere premuto un messaggio, proprio come avviene già oggi su Android. Una volta ricevuto l'aggiornamento, il nuovo pannello sostituisce automaticamente quello precedente sia nelle chat individuali sia nei gruppi. Lo sviluppo di questa funzione ha richiesto tempi particolarmente lunghi. Le prime tracce della nuova interfaccia erano infatti emerse nel 2023, quando WhatsApp aveva iniziato a sperimentare un design più vicino a quello presente su iOS.

Da allora la funzione è rimasta in fase di test fino all'attuale distribuzione pubblica nella beta. Al momento il nuovo menu dei messaggi è disponibile soltanto per una parte degli utenti iscritti al programma beta di WhatsApp per Android. Non è stata comunicata una data per il rilascio nella versione stabile, ma l'espansione del test lascia intendere che la distribuzione potrebbe coinvolgere un numero crescente di utenti nelle prossime settimane.