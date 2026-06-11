Preordina Castlevania: Belmont's Curse Midnight Edition dai contenuti esclusivi

Se sei un appassionato della serie di Konami, Castlevania: Belmont's Curse Midnight Edition per PS5 è in preordine su Amazon a 39,99 €. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, ricordando che l'uscita del gioco è prevista per il 15 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Il nuovo gioco della serie

Prima di tutto, preordinando questo titolo potrai ottenere una serie di bonus da utilizzare in gioco, tra cui i costumi stile Alucard, Trevor, Sypha e Grazia della famiglia (Reliquia). La Midnight Edition include la copia fisica del gioco principale e una galleria digitale con oltre 100 opere tra musica e concept art (si tratta di un'applicazione separata dal gioco).

Il nuovo capitolo è ambientato nella Parigi del 1499, quando la città viene avvolta dalle fiamme e creature mostruose iniziano a invaderla. Dovrai armarti della leggendaria frusta sacra e avventurarti tra le strade in fiamme per dare la caccia a nuovi e antichi demoni. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.