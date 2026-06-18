Prenota su Amazon Castlevania: Belmont’s Curse – Midnight Edition con Steelbook dedicata

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di pre-ordinare Castlevania: Belmont's Curse - Midnight Edition al prezzo finale di 39,99€. La data d'uscita è prevista per il prossimo 15 ottobre 2026 . Puoi effettuare la prenotazione direttamente tramite questo link , oppure dalla pagina dedicata alla quale puoi accedere sfruttando il box qui sotto: Castlevania: Belmont's Curse - Midnight Edition è una speciale versione Steelbook dedicata agli appassionati della storica saga gotica di Castlevania . Questa nuova avventura raccoglie l'eredità della serie e la rinnova con meccaniche moderne, un comparto visivo completamente rivisitato e un sistema di combattimento più dinamico .

Ulteriori dettagli sul gioco

Al centro dell'esperienza si trova l'iconica frusta della famiglia Belmont, che assume un ruolo ancora più importante nel gameplay. Le sequenze d'azione sono state progettate per rendere ogni colpo preciso e soddisfacente, offrendo ai giocatori un controllo immediato e appagante durante gli scontri contro creature oscure e nemici sovrannaturali.

La frusta, tuttavia, rappresenta solo una parte dell'arsenale disponibile. Nel corso dell'avventura sarà possibile utilizzare numerose armi secondarie e abilità speciali che permetteranno di affrontare le sfide con approcci differenti. L'esplorazione riveste un ruolo fondamentale. I diversi biomi sono ricchi di segreti nascosti, trappole letali, percorsi alternativi ed enigmi ambientali che premiano l'osservazione e la curiosità dei giocatori.