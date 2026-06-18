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Ubisoft+ Premium è in prova gratuita per vari giorni: include oltre 145 giochi e sconti

Se siete giocatori PC, allora sappiate che potete sfruttare la nuova prova gratuita di Ubisoft+ Premium, il servizio in abbonamento che include un catalogo di giochi e vari bonus.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/06/2026
Altair di Assassin's Creed

Ubisoft+ Premium è in prova gratuita da oggi, 18 giugno 2026 e fino al 23 giugno 2026 (precisamente fino alle 15:00 di tale giorno).

Chi non è già abbonato può provare il servizio a costo zero per cinque giorni e accedere a svariati vantaggi, usando il link in fondo alla notizia.

I vantaggi di Ubisoft+ Premium

Ubisoft+ Premium include:

  • Oltre 145 giochi su PC
  • I nuovi titoli di Ubisoft pubblicati al lancio e, quando disponibile, con accesso anticipato
  • Le versioni speciali (Ultimate/Gold/Deluxe...) dei giochi, se disponibili
  • 20% di sconto sui giochi e sui DLC
  • 10% di sconto sulle valute virtuali
  • Ricompense mensili
  • Accesso al servizio su Xbox

Il prezzo regolare dell'abbonamento è 17,99 € al mese. Con l'abbonamento avrete accesso a titoli in arrivo come Rayman Legends Retold, Assassin's Creed Black Flag Resynced e titoli già disponibili come Anno 117: Pax Romana, Avatar Frontiers of Pandora, Uno Ultimate Edition e non solo.

Ubisoft ha chiuso due studi di sviluppo, con decine di licenziati Ubisoft ha chiuso due studi di sviluppo, con decine di licenziati

Potete usare la prova gratuita per provare qualche gioco di Ubisoft che vi interessa e poi acquistarlo con il 20% di sconto, oppure persino iniziare e finire qualche titolo non troppo lungo, come Prince of Persia: The Lost Crown, se avete un po' di tempo libero in questi giorni.

Potete accedere alla promozione a questo indirizzo.

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