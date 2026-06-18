Ubisoft+ Premium è in prova gratuita per vari giorni: include oltre 145 giochi e sconti

Chi non è già abbonato può provare il servizio a costo zero per cinque giorni e accedere a svariati vantaggi, usando il link in fondo alla notizia.

Ubisoft+ Premium è in prova gratuita da oggi, 18 giugno 2026 e fino al 23 giugno 2026 (precisamente fino alle 15:00 di tale giorno).

I vantaggi di Ubisoft+ Premium

Ubisoft+ Premium include:

Oltre 145 giochi su PC

I nuovi titoli di Ubisoft pubblicati al lancio e, quando disponibile, con accesso anticipato

Le versioni speciali (Ultimate/Gold/Deluxe...) dei giochi, se disponibili

20% di sconto sui giochi e sui DLC

10% di sconto sulle valute virtuali

Ricompense mensili

Accesso al servizio su Xbox

Il prezzo regolare dell'abbonamento è 17,99 € al mese. Con l'abbonamento avrete accesso a titoli in arrivo come Rayman Legends Retold, Assassin's Creed Black Flag Resynced e titoli già disponibili come Anno 117: Pax Romana, Avatar Frontiers of Pandora, Uno Ultimate Edition e non solo.

Potete usare la prova gratuita per provare qualche gioco di Ubisoft che vi interessa e poi acquistarlo con il 20% di sconto, oppure persino iniziare e finire qualche titolo non troppo lungo, come Prince of Persia: The Lost Crown, se avete un po' di tempo libero in questi giorni.

Potete accedere alla promozione a questo indirizzo.